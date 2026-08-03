Польза

Семь важных дел: какие привычки сделают неделю ярче

Служба новостей Автор статьи
Когда мы говорим про дни недели, то обычно тепл...

сгенерировано нейросетью Chat GPT

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2W5zFJByZeZ

Когда мы говорим про дни недели, то обычно тепло относимся только к пятнице и субботе. Понедельник и вовсе слышит в свой адрес много нелестных слов, а среду сравнивают с «маленькой пятницей». Но что если мы скажем вам, что любой день недели может стать особенным?

Вместе с оператором Т2 собрали чек-лист из семи привычек, которые идеально получится вписать в свой недельный график. А заодно нашли способ внедрить их в свою жизнь раз и навсегда – так, что не захочется с ними расставаться.

Понедельник – время легально «заесть» переживания

После выходных организм еще не готов к подвигам, зато прекрасно готов к пицце, гранд-капучино и даже любимому десерту. Пусть первая маленькая радость недели будет съедобной – и речь не только про завтрак, но и про вкусный гастрономический поход в кафе после работы.

Вторник – день цифрового порядка

Рабочий ритм набрали, пора подумать и о виртуальном! Мы часто говорим о том, как важно жить в чистоте, но редко задумываемся, что чисто должно быть и в нашем цифровом пространстве. Вторник отлично подойдет и для того, чтобы провести полный чек безопасности своего смартфона, проверить подписки и даже позвонить тем, кто вам дорог! Ведь технологии стирают расстояния, даже когда между вами целые часовые пояса.

Среда – время для нового киношедевра

Середина недели словно создана для небольшой передышки. Например, для киносеанса – дома или на широком экране. Главное – не забыть попкорн и выгоду! Раньше такие будни были у абонентов Т2, а теперь они доступны всем с обновленной программой лояльности «Больше». Ею могут пользоваться абсолютно все, чтобы регулярно получать предложения дня. И среда – день «кино»! Выберите нестареющую классику или оцените новинки, и обязательно зайдите в программу «Больше» на следующий день, чтобы разбудить своего внутреннего шопоголика.

Четверг – день удачных находок

Говорят, что шопинг мешает финансовой грамотности. Мы не согласны! Если список покупок можно планировать, то и день, когда они совершаются, тоже можно выбрать заранее. Четверг для этого подходит идеально – ТЦ еще не переполнены, а атмосфера конца недели уже приближается. Запланировать на этот день можно как масштабные, так и ежедневные покупки.

Пятница – меньше спешки, больше комфорта

Последний рабочий день редко обходится без планов. Ворвавшись в вечер пятницы, не хочется терять ни минуты зря! Поэтому заходите в программу «Больше», где по пятницам вас будут ждать выгодные предложения в категории «транспорт» – например, скидки на такси и шеринг самокатов. Иногда позволить себе не торчать в пробке – хоть и маленькая, но роскошь.

Суббота – время для хобби

Пробовать что-то новое – не просто интересно, но и полезно. Наш мозг обожает новые задачи (даже если мы поначалу считаем их трудными). Введите в свою жизнь привычку пробовать что-то новое и увлекательное каждую субботу. Уютные инди-игры, безе ручной работы в духовке, зумба на йога-коврике – возможно, что-то из этого станет вашим новым увлечением на годы.

Воскресенье – день приятных сюрпризов

Начните этот день с одного важного, но одновременно простого вопроса: «Что хорошего я могу сделать для других сегодня?». И пусть это будут не крупные подарки, а небольшие жесты внимания – иногда и этого достаточно, чтобы сделать мир вокруг чуточку лучше. Т2 тоже любит сюрпризы, поэтому категория программы лояльности «Больше» в воскресенье – это всегда случайность. Становитесь участником программы уже сейчас и сделайте каждую свою неделю ярче. Как адвент-календарь, только в любое время года и без повода!

Обновленная программа лояльности доступна в приложении Т2 в разделе «Больше». Абоненту другого оператора нужно скачать приложение и зарегистрироваться в нём. Затем выбрать любой из офферов – для его активации будут начислены приветственные 50 ГБ.

Реклама. ООО "Т2 Мобайл" ИНН 7743895280

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

«Верю, но в храм не пойду»: священник объяснил, почему это ошибка

Интересное в Казани

4 часа назад

Выше только звёзды: рассказываем, где в Казани взрослые забывают о возрасте и становятся супергероями

как вывести дома тараканов

Технологии

11 часов назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Интересное в Казани

3 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

покраска омбре в Санкт-Петербурге

Технологии

7 часов назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Новости Казани

день назад

Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза

Новости Казани

19 часов назад

Частные школы Казани просят до миллиона рублей за год обучения

Технологии

день назад

Владельцы Pixel жалуются на разрядку даже после июльского патча

Наука

день назад

В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии
Криминал
21 минуту назад

В Челнах компанию оштрафовали на 10 миллионов за схему с весовым контролем

Транспортную компанию из Набережных Челнов оштр...

Не у нас

55 минут назад

«ЦГ» заявил о страшной «болезни», из-за которой грозит отсутствие скорой помощи

Польза

26 минут назад

Семь важных дел: какие привычки сделают неделю ярче

Не у нас

56 минут назад

Фото на могильном кресте: богослов раскрыл, чем это грозит душам усопших

Жилые комплексы: Новости

час назад

Квадратный метр в челнинских новостройках достиг 160 тысяч рублей
Молодые журналисты Татарстана могут выиграть гр...
Новости Татарстана
45 минут назад

Молодые журналисты Татарстана могут выиграть грант в 200 тысяч

Технологии

2 часа назад

BGR объяснило, почему пользователи невзлюбили Windows 11

Новости Казани

2 часа назад

В новом терминале казанского аэропорта появятся пятиметровые облака и 11 часов

Новости Татарстана

2 часа назад

Молодой мужчина утонул в запрещённом для купания пруду в Сабинском районе
В Escape from Tarkov добавят сезонных персонаже...
Технологии
час назад

В Escape from Tarkov добавят сезонных персонажей с обнулением прогресса