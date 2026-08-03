В новом терминале казанского аэропорта появятся пятиметровые облака и 11 часов

В новом терминале казанского аэропорта под потолком появятся пятиметровые мерцающие облака. Проект интерьера представила главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.

Небо станет главной темой оформления: на стенах — керамическая плитка с облаками и перфорация с рисунком облачности. Кроме того, в здании установят инсталляцию с 11 часами — по числу часовых поясов России. Ее будет видно с любого из трех этажей. Мозаичные «ковры» с национальным орнаментом напомнят о культурном наследии Татарстана, а в зонах, где обычно стоят очереди, разместят панно, чтобы пассажирам было что разглядывать.

По словам Валеевой, здание практически готово, отделочные работы идут активно. Общая площадь комплекса превысит 38 тысяч квадратных метров. Здесь будет три этажа и подземный уровень. Терминал сможет принимать 1,5 тысячи пассажиров в час — это более 5,7 миллиона человек в год.