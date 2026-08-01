Владельцы Pixel жалуются на разрядку даже после июльского патча

Пользователи смартфонов Google Pixel 9 и Pixel 10 продолжают жаловаться на быструю разрядку даже после июльского обновления, которое, как предполагалось, должно было устранить проблему. Некоторые владельцы утверждают, что батарея по-прежнему теряет заряд за несколько часов.

Неполадка появилась после апрельского обновления: устройства разряжались даже при минимальном использовании. Причиной считалась активная работа процессора в фоновом режиме, когда экран выключен.

По данным порталов RUNET и Ferra, жалобы продолжают поступать, несмотря на то, что Google отметила тему на форуме поддержки как решённую. Для Pixel 8a и 9a исправление обещают в сентябре, а про Pixel 7 и Pixel 8, владельцы которых тоже жаловались, компания пока не высказалась.