Технологии

Владельцы Pixel жалуются на разрядку даже после июльского патча

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пользователи смартфонов Google Pixel 9 и Pixel 10 продолжают жаловаться на быструю разрядку даже после июльского обновления, которое, как предполагалось, должно было устранить проблему. Некоторые владельцы утверждают, что батарея по-прежнему теряет заряд за несколько часов.

Неполадка появилась после апрельского обновления: устройства разряжались даже при минимальном использовании. Причиной считалась активная работа процессора в фоновом режиме, когда экран выключен.

По данным порталов RUNET и Ferra, жалобы продолжают поступать, несмотря на то, что Google отметила тему на форуме поддержки как решённую. Для Pixel 8a и 9a исправление обещают в сентябре, а про Pixel 7 и Pixel 8, владельцы которых тоже жаловались, компания пока не высказалась.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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