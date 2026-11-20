Изменение привычного цвета ладоней иногда указывает на проблемы со здоровьем, даже если человек не испытывает боли и других неприятных ощущений. Особое внимание следует уделять выраженному покраснению кожи. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, существует состояние, которое медики называют ладонной эритемой, или «печёночными ладонями». При нём кожа заметно краснеет, преимущественно возле основания большого пальца и мизинца.

Опасность заключается в том, что подобные изменения могут не сопровождаться другими симптомами. Иногда возникает небольшой зуд, однако чаще человек не замечает существенного дискомфорта.

Кондрахин пояснил, что покраснение ладоней способно появляться при заболеваниях печени, в том числе до возникновения других выраженных признаков нарушения её функций.

Насторожить должно и пожелтение кожи рук. Врач рекомендовал не игнорировать необычные изменения окраски и обращаться за консультацией к специалисту.

Впрочем, красные ладони не обязательно свидетельствуют о болезни. Такое состояние встречается при беременности, эндокринных нарушениях и даже у практически здоровых людей.

Установить причину по одному внешнему признаку нельзя. Для точного диагноза необходим медицинский осмотр, а в некоторых случаях — дополнительные исследования.