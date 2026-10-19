С 10 по 13 ноября в МВЦ «Казань Экспо» состоится Международная строительная неделя БРИКС. Компания «Суварстроит» примет участие в выставке и представит свои жилые проекты. Посетители смогут познакомиться с новостройками Казани, узнать об условиях покупки квартир и лично пообщаться с представителями девелопера.

На стенде компании можно будет узнать об особенностях жилых комплексов, инфраструктуре и доступных вариантах планировок, сравнить предложения и получить консультацию по условиям покупки.

Дополнит экспозицию виртуальный макет ЖК «Батталовский». С помощью джойстика посетители смогут совершить цифровую прогулку по комплексу, рассмотреть благоустройство территории, изучить планировки квартир и оценить виды из окон. Такой формат поможет составить более полное представление о будущем жилье.

Подобный формат компания уже использовала на международных площадках. В 2025 и 2026 годах «Суварстроит» участвовал в выставке International Property Market в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», где представлял виртуальный макет «Батталовского», в том числе его обновленную версию. В 2025 году девелопер также презентовал свои проекты на выставке KAZAN Oil, Gas & Chemistry.

Международная строительная неделя БРИКС объединит выставку недвижимости и деловую программу для представителей строительной отрасли. Для тех, кто рассматривает покупку квартиры в Казани, это возможность за один визит познакомиться с несколькими проектами и лично обсудить детали с представителями застройщика.