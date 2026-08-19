Apple снова прогнулась под ЕС — правила App Store упростят, а комиссии снизят

Apple объявила о пересмотре условий работы разработчиков в Евросоюзе. Компания представила упрощенную структуру комиссий для App Store и расширила возможности альтернативного распространения приложений, сообщает 9to5Mac.

Новые правила начнут действовать с 1 октября.

Они заменят действующий комиссионный сбор Core Technology Fee. Ранее он взимался за каждую установку приложения после достижения определенного количества загрузок.

Вместо прежнего сбора Apple вводит комиссию Core Technology Commission.

Она составит 5 процентов от транзакций в приложениях, которые распространяются за пределами магазина Apple.

Одновременно компания отменит первоначальный сбор за установку и плату за услуги магазина.

Комиссия за покупки, которые совершаются через ссылки из приложений, снизится до 15 процентов.

Для участников специальных программ ставка будет ниже — 10 процентов.

Речь идет о программе поддержки малого бизнеса App Store, партнерской программе для разработчиков «суперприложений», программе для разработчиков премиальных видеосервисов, а также о подписках с автоматическим продлением после первого года.

Изменения коснутся и способов оплаты.

Для приложений из App Store, которые используют встроенные покупки Apple, базовая комиссия составит 26 процентов.

Если разработчик применяет альтернативную платежную систему, ставка снизится до 20 процентов.

Для участников специальных программ комиссии составят 15 и 10 процентов соответственно.

Apple также разрешит одновременно предлагать встроенные покупки Apple и альтернативные способы оплаты.

Среди таких вариантов будут ссылки на сайты.

При этом разработчики должны соблюдать требования компании к отображению таких способов оплаты и сохранять выбранные варианты в течение 12 месяцев.

Отдельные правила предусмотрены для защиты несовершеннолетних пользователей.

Приложениям из детской категории запретят размещать ссылки на внешние сайты для проведения платежей.

Для пользователей младше 18 лет появится родительский контроль, требующий подтверждения покупки взрослыми.

Для детей младше 13 лет переходы на внешние ресурсы для оплаты будут полностью заблокированы.

Кроме того, Apple расширит круг разработчиков, которые смогут распространять приложения через альтернативные магазины или напрямую через сайты.

Для этого кандидатам нужно будет подтвердить надежность. В качестве подтверждения могут использоваться аудит, наличие венчурного финансирования или статус государственного учреждения.

Apple сохранит обязательную процедуру проверки для всех программ, распространяемых за пределами официального магазина.

В компании объясняют это тем, что при распространении через сайты отсутствует постоянный контроль со стороны платформы.

Рекомендуем также: