Android Authority: Создан новый метод восстановить Android-смартфон без сброса

Google разработала функцию, которая позволит восстанавливать доступ к смартфону без полного сброса данных. Об этом сообщает Android Authority.

Сейчас, если пользователь забыл цифровой код блокировки экрана на смартфоне с Android, вернуть устройство к работе обычно можно только через сброс. В таком случае данные на телефоне могут быть удалены.

Журналисты Android Authority изучили раннюю версию Android 17 QPR2 Beta 5 и обнаружили в ней новый способ восстановления доступа.

Согласно найденным данным, если пользователь не сможет ввести пароль, система предложит ему использовать данные привязанного Google-аккаунта.

Такой вариант должен помочь вернуть контроль над устройством и при этом сохранить информацию на смартфоне.

Пока функция обнаружена только в бета-версии операционной системы. Когда она появится в общедоступной сборке Android, неизвестно.

Авторы материала уточнили, что для работы новой возможности смартфон должен быть заранее связан с Google-аккаунтом.

Издание также напомнило, что похожая функция уже существовала в Android 4.4, однако позже Google отказалась от нее.

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