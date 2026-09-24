Android Authority: Создан новый метод восстановить Android-смартфон без сброса
Google разработала функцию, которая позволит восстанавливать доступ к смартфону без полного сброса данных. Об этом сообщает Android Authority.
Сейчас, если пользователь забыл цифровой код блокировки экрана на смартфоне с Android, вернуть устройство к работе обычно можно только через сброс. В таком случае данные на телефоне могут быть удалены.
Журналисты Android Authority изучили раннюю версию Android 17 QPR2 Beta 5 и обнаружили в ней новый способ восстановления доступа.
Согласно найденным данным, если пользователь не сможет ввести пароль, система предложит ему использовать данные привязанного Google-аккаунта.
Такой вариант должен помочь вернуть контроль над устройством и при этом сохранить информацию на смартфоне.
Пока функция обнаружена только в бета-версии операционной системы. Когда она появится в общедоступной сборке Android, неизвестно.
Авторы материала уточнили, что для работы новой возможности смартфон должен быть заранее связан с Google-аккаунтом.
Издание также напомнило, что похожая функция уже существовала в Android 4.4, однако позже Google отказалась от нее.
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