Не у нас

Android Authority: Создан новый метод восстановить Android-смартфон без сброса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Google разработала функцию, которая позволит восстанавливать доступ к смартфону без полного сброса данных. Об этом сообщает Android Authority.

Сейчас, если пользователь забыл цифровой код блокировки экрана на смартфоне с Android, вернуть устройство к работе обычно можно только через сброс. В таком случае данные на телефоне могут быть удалены.

Журналисты Android Authority изучили раннюю версию Android 17 QPR2 Beta 5 и обнаружили в ней новый способ восстановления доступа.

Согласно найденным данным, если пользователь не сможет ввести пароль, система предложит ему использовать данные привязанного Google-аккаунта.

Такой вариант должен помочь вернуть контроль над устройством и при этом сохранить информацию на смартфоне.

Пока функция обнаружена только в бета-версии операционной системы. Когда она появится в общедоступной сборке Android, неизвестно.

Авторы материала уточнили, что для работы новой возможности смартфон должен быть заранее связан с Google-аккаунтом.

Издание также напомнило, что похожая функция уже существовала в Android 4.4, однако позже Google отказалась от нее.

Может быть интересно:

  1. Шампиньоны на сковороде плавают в воде вместо жарки: на каком этапе все идет не так
  2. Рис остался после ужина: добавляю яйцо и овощи — через 15 минут на столе новое блюдо
  3. Свекла после варки получается водянистой: запекаю ее в духовке — вкус становится совсем другим
  4. Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей
  5. Рыба прилипает к сковороде и разваливается: что нужно сделать с филе еще до жарки

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

13 часов назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Полезное

23 часа назад

Депутатом Госсовета Татарстана избран Фарид Абдулганиев

чешуйница дезинфекция

Новости Татарстана

день назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Интересное в Казани

3 дня назад

Журналиста ProKazan оставили за городом без машины: рассказываем, удобно ли обойтись без автомобиля в поселке под Казанью

поиск музыкантов екатеринбург в Екатеринбурге

Технологии

день назад

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Кулинария

день назад

Сливы лежат без дела, а варенье уже надоело: запекаю их под хрустящей крошкой за 30 минут

Технологии

19 часов назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Кулинария

день назад

Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей
Новости Татарстана
58 минут назад

Нижний пруд в селе Державино очистили от 120 тысяч кубометров ила

Нижний пруд в селе Державино Лаишевского района...

Технологии

45 минут назад

Microsoft закроет три приложения-компаньона Microsoft 365 в Windows 11

Интересное в Казани

день назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил

Технологии

час назад

За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане молодым мамам планируют платить 350 тысяч рублей
Британский стартап перерабатывает мочу с фестив...
Технологии
3 часа назад

Британский стартап перерабатывает мочу с фестивалей в удобрение для полей

Технологии

2 часа назад

Цукерберг представил Muse Charm — ИИ-брелок для общения с Muse

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан попал в топ популярных направлений для отдыха после летнего сезона

Технологии

3 часа назад

НМГ и Russian Code подписали эксклюзивное соглашение на три года
«Чей это город — туристов или горожан?»: расска...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Чей это город — туристов или горожан?»: рассказываем, кому на самом деле досталась новая набережная в Казани