В смоленском индустриальном парке построят завод мебели за 744 млн

Компании «Олдис-Инновации» передали в аренду участок под строительство завода промышленной мебели в индустриальном парке «Феникс» в Смоленской области. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 744 млн рублей, запуск производства намечен на 2028 год.

Участок площадью 2,4 гектара предназначен для возведения производственного комплекса примерно на 15 тысяч квадратных метров. На предприятии планируют выпускать промышленную мебель, а также лабораторное и измерительное оборудование. Земля выделена в рамках соглашения с региональным правительством, заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году.

Как сообщает rg.ru, губернатор Василий Анохин отметил роль государственных индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново» в улучшении инвестиционного климата области. Сейчас на этих площадках реализуются проекты 23 резидентов с общим объемом частных инвестиций 5,6 млрд рублей, семь предприятий уже выпускают продукцию.

Для инвесторов действуют меры поддержки: арендная ставка 0,1 процента на период строительства, инвестиционные налоговые вычеты, освобождение от транспортного налога и налога на имущество организаций.