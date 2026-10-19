Забудьте про драники и картофельные зразы: японские короккэ получаются хрустящими снаружи и воздушными внутри

Картофельное пюре можно превратить в блюдо, которое совсем не похоже на привычные драники или зразы. В Японии для этого готовят короккэ — нежные картофельные котлетки в хрустящей панировке. Снаружи они покрыты золотистой корочкой, а внутри остаются мягкими, почти воздушными.

В японских короккэ картофель часто соединяют с мясным фаршем и обжаренным луком. Получается сытное блюдо с насыщенным вкусом, которое подают как самостоятельную закуску или дополнение к ужину. Главный секрет — правильно приготовленное пюре и панировка, которая не даёт котлеткам развалиться на сковороде.

Какие продукты понадобятся

На 8–10 небольших короккэ:

картофель — 600 г;

мясной фарш — 150 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 3 ст. л.;

панировочные сухари панко — 100 г;

сливочное масло — 15 г;

растительное масло — для жарки;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Лучше выбирать картофель, который хорошо разваривается и подходит для пюре. А для особенно хрустящей корочки желательно использовать японские сухари панко. Они крупнее обычных и при жарке создают характерную воздушную панировку.

Как приготовить японские короккэ

Очистите картофель, нарежьте крупными кусками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Полностью слейте воду и верните картофель в горячую кастрюлю на минуту, чтобы испарилась лишняя влага. Разомните картофель толкушкой, добавьте сливочное масло. Молоко вливать не нужно: масса должна оставаться достаточно плотной, чтобы из неё можно было сформировать котлетки. Мелко нарежьте лук и обжарьте на сковороде с небольшим количеством растительного масла до прозрачности. Добавьте фарш и готовьте 6–8 минут, разбивая комочки лопаткой, до полной готовности мяса. Соедините картофель с фаршем и луком. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Дайте массе остыть до тёплого состояния. Разделите картофельную смесь на 8–10 частей. Сформируйте овальные котлетки толщиной около 2 см. Уберите заготовки в холодильник на 15–20 минут, чтобы они лучше держали форму. Подготовьте три тарелки: с мукой, взбитым яйцом и сухарями панко. Каждую котлетку обваляйте в муке, окуните в яйцо и тщательно покройте сухарями. Налейте в глубокую сковороду растительное масло слоем около 1–1,5 см и разогрейте примерно до 170–175 °C. Обжаривайте короккэ небольшими партиями по 2–3 минуты с каждой стороны до равномерной золотистой корочки. Поскольку картофель и фарш уже приготовлены, задача — прогреть котлетки и сделать панировку хрустящей. Переложите готовые короккэ на решётку или бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Почему короккэ получаются такими нежными

В отличие от драников, для которых используют сырой тёртый картофель, японские короккэ готовят из уже сваренного. Благодаря этому внутри получается мягкая, однородная текстура без выраженных картофельных волокон.

При этом важно не добавлять в пюре слишком много жидкости. Излишне влажная масса плохо держит форму, а при жарке может растрескаться.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед панировкой обязательно охладите сформированные котлетки. Холодная картофельная масса становится плотнее, поэтому короккэ легче переворачивать, а корочка получается более ровной.

С чем подавать японские картофельные котлетки

В Японии короккэ часто подают с тонко нашинкованной капустой и густым соусом тонкацу. Его сладковато-пряный вкус хорошо сочетается с картофелем и мясной начинкой.

Для домашнего варианта можно смешать 2 столовые ложки кетчупа, 1 столовую ложку вустерского соуса и немного соевого соуса. Получится простая заправка с насыщенным вкусом.

Если специальных соусов под рукой нет, подойдут сметана с чесноком или обычный томатный соус. Главное — подавать их отдельно, чтобы хрустящая панировка не размокала.

Короккэ удобно готовить и из оставшегося картофельного пюре, если оно не слишком жидкое и правильно хранилось в холодильнике. Достаточно добавить обжаренный фарш, сформировать котлетки и покрыть их сухарями.

Так из самых доступных продуктов получается блюдо с необычной текстурой: нежная картофельная серединка сочетается с тонкой золотистой корочкой, которая приятно хрустит при каждом укусе.

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