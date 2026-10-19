Ученый объяснил, почему туберкулез сложно лечить из-за устойчивости бактерий

Возбудители туберкулеза миллионы лет адаптировались к человеческому организму, в том числе к работе иммунной системы. Кроме того, наследственные особенности могут влиять на риск развития тяжелых форм болезни. Об этом заявил Андрей Гилеп, главный научный сотрудник Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси, передает ТАСС.

На конференции SKIF-2026 ученый рассказал, что некоторые люди генетически более склонны к тяжелому течению туберкулеза, включая серьезные поражения легких. По его словам, научные исследования выявляют различия в реакции организма на инфекцию.

Еще одной проблемой остается лечение форм заболевания, устойчивых к лекарствам. Как отметил Гилеп, терапия пациента с экстремальной лекарственной устойчивостью может стоить около 160 тысяч евро, но результат лечения не гарантирован.

Бактерии способны быстро приобретать устойчивость к применяемым препаратам. Поэтому для борьбы с инфекцией используют комбинации нескольких лекарств, которые воздействуют на разные механизмы.

Международная конференция SKIF-2026 проводится в Новосибирской области с 18 по 23 октября. Она объединила более 700 ученых из России и зарубежных стран. Участники обсуждают использование синхротронных технологий в исследовательской деятельности и промышленности, сообщает "Самара Онлайн 24".