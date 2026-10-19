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Найденная флешка может похитить данные с компьютера без открытия файлов

Служба новостей Автор статьи
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Специалисты предупреждают о рисках использования найденных USB-флешек. Даже если не открывать хранящиеся на них файлы, подключение неизвестного устройства может поставить под угрозу безопасность компьютера. Об этом сообщает RuNews со ссылкой на публикацию How-To Geek.

Журналист издания Дэвид Бак советует не подбирать чужие накопители и не вставлять их в компьютер. Причина заключается в том, что некоторые устройства внешне выглядят как обычные флешки, но на самом деле предназначены для выполнения вредоносных команд.

При подключении такие гаджеты могут определяться системой как клавиатура и самостоятельно имитировать нажатия клавиш. В результате компьютер может выполнять команды, которые позволяют установить вредоносное ПО или получить доступ к пользовательским данным.

По рекомендации эксперта, не следует подключать USB-устройства, найденные случайно или переданные незнакомцами. Попытка выяснить, кому принадлежит накопитель, не оправдывает риск его использования.

Также важно соблюдать осторожность при извлечении обычных флешек: если в этот момент идёт передача данных, внезапное отключение может повредить файлы, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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