Найденная флешка может похитить данные с компьютера без открытия файлов

Специалисты предупреждают о рисках использования найденных USB-флешек. Даже если не открывать хранящиеся на них файлы, подключение неизвестного устройства может поставить под угрозу безопасность компьютера. Об этом сообщает RuNews со ссылкой на публикацию How-To Geek.

Журналист издания Дэвид Бак советует не подбирать чужие накопители и не вставлять их в компьютер. Причина заключается в том, что некоторые устройства внешне выглядят как обычные флешки, но на самом деле предназначены для выполнения вредоносных команд.

При подключении такие гаджеты могут определяться системой как клавиатура и самостоятельно имитировать нажатия клавиш. В результате компьютер может выполнять команды, которые позволяют установить вредоносное ПО или получить доступ к пользовательским данным.

По рекомендации эксперта, не следует подключать USB-устройства, найденные случайно или переданные незнакомцами. Попытка выяснить, кому принадлежит накопитель, не оправдывает риск его использования.

Также важно соблюдать осторожность при извлечении обычных флешек: если в этот момент идёт передача данных, внезапное отключение может повредить файлы, сообщает "Самара Онлайн 24".