Мужчины редко записываются к врачу просто для того, чтобы убедиться, что со здоровьем всё в порядке. Пока ничего не болит, обследование можно отложить на следующий месяц, а потом и на следующий год. Даже первые тревожные сигналы многие предпочитают списывать на усталость или возраст. В итоге к специалисту обращаются, когда симптомы уже начинают мешать привычной жизни.

И статистика это подтверждает. По данным Минздрава России, женщины проходят профилактические осмотры в 1,5 раза чаще мужчин. Между тем с возрастом риски растут. Например, по данным американского института NIDDK, доброкачественное увеличение предстательной железы встречается примерно у 29–33% мужчин старше 65 лет.

Самое коварное, что проблемы не всегда начинаются с боли. Мужчина стал чаще вставать ночью в туалет, заметил ослабление струи или снижение сексуальной активности. Казалось бы, обычные возрастные изменения. Но за ними могут скрываться заболевания, которые развиваются годами. А некоторые серьёзные патологии на ранних стадиях вообще не дают характерных симптомов.

Редакция ProKazan побывала в казанской клинике «Медэксперт» и поговорила с урологом Азатом Муллануровичем Амиряном, чтобы выяснить, какие проблемы со здоровьем мужчины после 50 лет часто не замечают, почему отсутствие симптомов ещё не означает, что всё в порядке, и что можно обнаружить на профилактическом обследовании. Также узнали, что входит в программу «Здоровье мужчины 50+».

«Думал, что это возраст»: какие симптомы мужчины годами не замечают

— Часто мужчины приходят ко мне с жалобами, которые появились далеко не вчера. Сначала человек начинает чаще вставать ночью в туалет, потом замечает, что струя мочи стала слабее, а само мочеиспускание занимает больше времени. Но ничего не болит, поэтому и повода обращаться к врачу он не видит. Тем более что у друзей и знакомых примерно того же возраста похожие проблемы.

После 50 лет такие изменения могут происходить настолько постепенно, что мужчина просто к ним привыкает. Частые ночные позывы, ослабление струи, снижение сексуальной активности многие считают естественными признаками старения. На приёме выясняется, что с этими симптомами человек живёт уже несколько лет.

Я всегда объясняю пациентам, что возраст сам по себе не является причиной терпеть дискомфорт. Например, доброкачественное увеличение предстательной железы может развиваться годами, а рак простаты на ранних стадиях нередко вообще протекает без характерных симптомов.

Поэтому я рекомендую не ждать, пока жалобы начнут серьёзно мешать жизни. Даже небольшие изменения в мочеиспускании или сексуальной функции — повод обратиться к урологу и разобраться в их причинах.

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Ничего не болит, а проблема уже есть: что находят на обследовании

— Бывает, что на профилактический приём приходит мужчина лет 55, который ни на что не жалуется. Работает, занимается привычными делами, чувствует себя хорошо. Решил провериться скорее для собственного спокойствия. А во время обследования мы обнаруживаем, что предстательная железа увеличена, а после мочеиспускания в мочевом пузыре остаётся часть мочи. При этом сам пациент мог даже не замечать никаких изменений.

На таких обследованиях мы можем выявить увеличение простаты, наличие остаточной мочи, снижение скорости мочеиспускания или изменения показателей ПСА. Но я всегда объясняю пациентам, что отклонение одного показателя ещё не означает наличие серьёзного заболевания.

Мы оцениваем результаты в комплексе: учитываем возраст мужчины, его жалобы, историю заболеваний и данные исследований. Если что-то вызывает вопросы, назначаем дополнительную диагностику, чтобы разобраться в причинах.

Поэтому я рекомендую не ориентироваться исключительно на самочувствие. Отсутствие боли и жалоб ещё не гарантирует, что со здоровьем всё в порядке. Иногда именно профилактическое обследование помогает обнаружить изменения, которые пока никак себя не проявляют.

«Анализ на рак простаты»: почему одного ПСА недостаточно

— ПСА — один из самых известных анализов в урологии. Многие мужчины о нём слышали, но далеко не все правильно понимают, что означают его результаты. Часто пациенты думают так: если ПСА повышен, значит, у меня рак простаты. А если показатель в норме, значит, никаких проблем нет. На самом деле всё несколько сложнее.

Я всегда объясняю, что ПСА — важный показатель, но поставить диагноз только по одному анализу невозможно. Его уровень может повышаться по разным причинам, в том числе при доброкачественном увеличении предстательной железы или воспалении. При этом нормальный показатель не позволяет полностью исключить онкологическое заболевание.

Например, мужчина сдаёт анализ и видит, что результат выше нормы. Начинает переживать, искать информацию в интернете и самостоятельно ставить себе диагноз. Но для нас это прежде всего повод разобраться, с чем связано изменение показателя.

В зависимости от ситуации мы можем дополнительно назначить анализ мочи, УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря, оценить скорость мочеиспускания. При необходимости проводим и другие исследования. При этом я всегда учитываю возраст пациента, его жалобы, историю заболеваний и результаты предыдущих обследований.

Именно поэтому в клинике «Медэксперт» мы подходим к оценке мужского здоровья комплексно. Наша задача — понять причину изменений и определить, что делать дальше. Ведь сам по себе повышенный ПСА ещё не означает рак, а нормальный результат не заменяет полноценную оценку здоровья.

Когда ждать уже нельзя: какие симптомы требуют обращения к урологу

— К сожалению, многие мужчины обращаются к урологу только тогда, когда симптомы начинают серьёзно мешать привычной жизни. Пока дискомфорт терпимый, человек предпочитает подождать, надеясь, что всё пройдёт самостоятельно. Но есть ситуации, когда откладывать визит к врачу нельзя.

Например, мужчина замечает кровь в моче, но решает, что это случайность и больше не повторится. Или несколько дней терпит сильное жжение при мочеиспускании. Бывает и так, что появляется резкая боль внизу живота, сильный позыв в туалет, а помочиться не получается.

Кровь в моче, выраженная боль или жжение при мочеиспускании, сильная боль в пояснице, внизу живота или промежности — серьёзные поводы для обращения за медицинской помощью. А если мужчина вообще не может помочиться, несмотря на сильный позыв, необходимо обращаться за экстренной помощью.

При этом я всегда говорю пациентам, что ждать появления таких симптомов не нужно. Если вы стали регулярно просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет, заметили, что струя мочи ослабла, позывы участились или появилось ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, уже стоит записаться к урологу.

Чем раньше мы выясним причину этих изменений, тем больше возможностей подобрать подходящее лечение и не допустить развития осложнений.

Проверить здоровье за одну программу: что входит в «Здоровье мужчины 50+»

— Допустим, мужчине исполнилось 50 лет. Серьёзных жалоб у него нет, но иногда он замечает, что мочеиспускание стало немного другим. Возникают вопросы: с чего начинать обследование, какие анализы сдавать, нужно ли делать УЗИ? Самостоятельно разобраться в этом непросто, поэтому я рекомендую начать с консультации уролога.

В нашей клинике «Медэксперт» для таких случаев предусмотрена комплексная программа «Здоровье мужчины 50+». Она позволяет оценить состояние предстательной железы и мочевыделительной системы за счёт нескольких исследований.

В программу входят первичный и повторный приёмы уролога-андролога, клинический анализ крови, общий анализ мочи, определение общего и свободного ПСА и их соотношения. Также мы проводим урофлоуметрию, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи и трансректальное УЗИ предстательной железы.

У каждого исследования своя задача. Например, урофлоуметрия помогает нам оценить скорость мочеиспускания, УЗИ мочевого пузыря показывает, остаётся ли в нём моча после опорожнения, а исследование простаты позволяет оценить её размеры и структуру.

После обследования пациент повторно приходит ко мне на приём. Мы вместе разбираем результаты, я объясняю, на какие показатели стоит обратить внимание и что они означают. Если всё в порядке, обсуждаем дальнейшее наблюдение. Если обнаружены изменения, определяем, нужны ли дополнительные исследования или лечение.

Главное, что я хочу донести до мужчин старше 50 лет: не нужно самостоятельно выбирать себе десятки анализов или ждать появления серьёзных жалоб. Лучше обратиться к специалисту и пройти обследование с учётом возраста и состояния здоровья.

Таким образом, пациент получает полную картину своего урологического здоровья и рекомендации, основанные на результатах обследования, а не только на наличии или отсутствии жалоб.

После 50 лет важно внимательнее относиться к мужскому здоровью и не списывать изменения самочувствия на возраст. Если появились частые позывы к мочеиспусканию, дискомфорт или другие непривычные симптомы, стоит обратиться к урологу. Своевременное обследование поможет выявить возможные нарушения, разобраться в их причинах и при необходимости подобрать лечение.

Пройти консультацию уролога-андролога и комплексное обследование мужского здоровья можно в клинике «Медэксперт» в Казани. Адреса клиник: ул. Сибгата Хакима, 52 ул. Муштари, 12А ул. Александра Курынова, 4к3 ул. Петра Полушкина, 4 Детская поликлиника: ул. Сибгата Хакима, 50 Запись на приём: +7 (843) 590-33-33 Официальный сайт

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