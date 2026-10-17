Кулинария

Чтобы котлеты были сочные и таяли во рту, бабушка добавляла в фарш один ингредиент: теперь готовлю только так

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить сочные и нежные котлеты с добав...

ПроКазань

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Домашние котлеты иногда получаются сухими, даже если фарш свежий, а мясо хорошего качества. Снаружи появляется аппетитная корочка, но внутри котлета оказывается плотной и жёсткой. И дело не всегда в неправильной жарке.

Один из старых домашних приёмов — добавлять в фарш немного сырого картофеля. Этот доступный ингредиент помогает сделать котлеты мягче, а вкус мяса при правильных пропорциях практически не меняется.

Зачем добавлять картофель в котлеты

Сырой картофель содержит воду и крахмал. При нагревании крахмал набухает, а тёртая картофельная мякоть помогает сделать структуру котлет более нежной.

Особенно полезна такая добавка, когда фарш получился слишком плотным или содержит мало жира. Картофель не заменяет мясо, а дополняет его, поэтому важно соблюдать пропорции.

На 500 г фарша достаточно одной небольшой картофелины весом около 100 г. Если положить больше, котлеты могут приобрести выраженный картофельный вкус и стать рыхлыми.

Ингредиенты для сочных домашних котлет

На 4 порции понадобятся:

  • мясной фарш — 500 г;

  • сырой картофель — 1 небольшой клубень;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • соль — ¾ ч. л. или по вкусу;

  • чёрный молотый перец — по вкусу;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • вода — 50 мл.

Для этого рецепта хорошо подходит смешанный фарш из говядины и свинины. Но приготовить котлеты можно и из курицы или индейки.

Как приготовить котлеты с картофелем

  1. Очистите картофель и натрите на самой мелкой тёрке. Если выделилось очень много жидкости, слегка слейте её, но не отжимайте картофель досуха.

  2. Очистите лук и тоже натрите его на тёрке. Благодаря этому в готовых котлетах не будет крупных кусочков.

  3. Соедините фарш, картофель, лук и яйцо. Добавьте соль и чёрный перец.

  4. Перемешайте массу до однородности. Не нужно слишком долго и интенсивно вымешивать фарш, иначе котлеты могут получиться плотными.

  5. Оставьте фарш на 10 минут в холодильнике, чтобы масса стала удобнее для формирования.

  6. Влажными руками слепите 8 небольших котлет одинаковой толщины.

  7. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

  8. Уменьшите нагрев, влейте 50 мл воды, накройте крышкой и готовьте ещё 5–7 минут до полной готовности.

Точное время зависит от размера котлет. Температура внутри изделий из говяжьего или свиного фарша должна достигнуть 71 °C, из куриного или индюшиного — 74 °C.

Какие ошибки могут испортить результат

Самая распространённая ошибка — добавлять слишком много картофеля. Кажется, что чем больше сочного овоща, тем нежнее будут котлеты, но избыток крахмалистой массы меняет их структуру.

Не стоит также делать котлеты слишком толстыми. В таком случае поверхность может сильно подрумяниться раньше, чем приготовится середина.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: натирайте картофель непосредственно перед добавлением в фарш. Если оставить очищенный и измельчённый клубень надолго, он начнёт темнеть. А чтобы картофель равномерно распределился, выбирайте мелкую тёрку, а не крупную.

Как сохранить сочность при подаче

После приготовления дайте котлетам полежать под крышкой 2–3 минуты. Не разрезайте их сразу на сковороде и не прижимайте лопаткой во время жарки.

Подавать такие котлеты можно с гречкой, рисом, картофельным пюре или овощным салатом. Особенно хорошо они сочетаются с лёгким сметанным соусом с зеленью.

Обычная сырая картофелина не сделает котлеты сочными при любой жарке, но при правильном приготовлении действительно помогает получить более мягкую и нежную текстуру. Именно поэтому этот простой домашний приём стоит попробовать хотя бы один раз.

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