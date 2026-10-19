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В Lenovo объяснили, какие привычки сокращают срок службы ноутбука

Служба новостей Автор статьи
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Неправильная зарядка, неподходящий адаптер питания и использование ноутбука на мягкой мебели могут негативно сказаться на работе устройства. О таких привычках владельцев рассказали специалисты Lenovo в корпоративном блоге компании.

В частности, при длительной работе ноутбука от сети эксперты рекомендуют не держать аккумулятор постоянно заряженным до 100%. Если устройство поддерживает соответствующую функцию, можно включить режим ограничения заряда на уровне 75–80%. Это способствует сохранению ёмкости батареи в течение длительного времени.

Отдельное внимание следует уделять выбору блока питания. Недостаточная мощность адаптера может привести к тому, что батарея продолжит разряжаться даже при подключении к электросети. Поэтому рекомендуется пользоваться оригинальными зарядными устройствами либо совместимыми адаптерами, соответствующими требованиям производителя.

Кроме того, не стоит размещать работающий ноутбук на одеяле, диване и других мягких поверхностях. Они способны блокировать вентиляцию, вызывая перегрев. В результате вентиляторы начинают работать громче, а система может автоматически снижать производительность, чтобы защитить компоненты от высокой температуры.

Правильная эксплуатация помогает уменьшить нагрузку на аккумулятор и другие элементы ноутбука, сообщает "Самара Онлайн 24".

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