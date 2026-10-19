Все три участника из Татарстана оказались на грани вылета из шоу «Титаны»

Все три представителя Татарстана оказались под угрозой вылета из спортивного шоу «Титаны» на ТНТ. В шестом выпуске, который вышел 18 октября, Искандер Ядгаров, Булат Зиастинов и Илья Романов не смогли пройти основное испытание и попали в число участников, которым предстоит бороться за место в проекте.

На этот раз 77 атлетам предстояло пройти испытание на силу и выносливость. Участников разделили на пары и соединили канатом. Каждая пара должна была перетянуть соперников по кругу и пожать руки друг другу. На выполнение задания давали 15 минут.

Первым из татарстанских спортсменов выступил Илья Романов. Вместе с боксером Максимом Романенко он боролся против блогера Михаила Литвина и футболиста Артема Талабко.

Схватка оказалась тяжелой. Романов пытался удержать позицию, но соперники оказались сильнее. После поражения спортсмен с иронией признался, что все его ожидания разбились вдребезги, а из положительного он смог отметить только то, что наелся песка.

Не повезло и Булату Зиастинову. Его напарником стал Евгений Родионов, а противниками — Дмитрий Зимин и Семен Кутузов.

Во время борьбы Зиастинов пожаловался на сильное давление со стороны соперников. По его словам, у него онемела левая рука, ухудшилось зрение и едва не произошла потеря сознания. Несмотря на это, спортсмен продолжил сопротивление, но его пара проиграла.

Марафонец Искандер Ядгаров выступал вместе с Аленой Сакулиной против самбисток Анастасии Поликарповой и Карины Черевань.

Перед началом поединка Ядгаров признался, что опасается соперниц. Борьба действительно получилась напряженной. За 15 минут ни одна из пар не смогла добиться победы, поэтому все четверо отправились на дополнительные испытания.

В итоге все три спортсмена из Татарстана оказались в зоне риска. Вместе с ними за право остаться в проекте будут бороться еще 49 участников.

Теперь атлетам предстоят контактные поединки на выбывание. На кону — возможность продолжить борьбу за звание сильнейшего участника шоу и главный приз в 10 миллионов рублей.