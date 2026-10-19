Забудьте про шарлотку и манник: французский фар бретон с черносливом получается нежным, как заварной крем

Французские десерты не всегда требуют сложной техники и дорогих продуктов. В Бретани, на северо-западе Франции, готовят пирог, который больше напоминает плотный заварной крем, чем привычную выпечку. У него нежная серединка, слегка подрумяненная поверхность и насыщенный вкус сухофруктов.

Называется этот десерт фар бретон (far breton). Его главная особенность — жидкое тесто на молоке и яйцах, которое во время выпекания постепенно загустевает. Чернослив добавляет приятную сладость и лёгкую кислинку, поэтому пирог получается интересным даже без крема и глазури.

Какие продукты понадобятся

На форму диаметром 22–24 см:

молоко — 500 мл;

яйца — 4 шт.;

пшеничная мука — 120 г;

сахар — 100 г;

чернослив без косточек — 180 г;

сливочное масло — 25 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для приготовления лучше использовать мягкий чернослив без косточек. Если сухофрукты слишком плотные, их стоит предварительно замочить в тёплой воде.

Как приготовить французский фар бретон

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму сливочным маслом, уделяя особое внимание дну и бортикам. Если чернослив сухой, залейте его тёплой водой на 10–15 минут. Затем слейте жидкость и тщательно обсушите плоды бумажным полотенцем. В глубокой миске соедините яйца, обычный и ванильный сахар, щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности, не взбивая массу в пышную пену. Добавьте просеянную муку и размешайте до исчезновения комочков. Постепенно влейте молоко, продолжая перемешивать. Тесто получится очень жидким, похожим на блинное. Именно такая консистенция нужна для фар бретона. Разложите чернослив по дну подготовленной формы. Аккуратно залейте тестом, стараясь равномерно распределить сухофрукты. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте примерно 45–55 минут. Поверхность должна стать золотистой, а середина — схватиться, сохраняя лёгкое подрагивание. Достаньте десерт и оставьте в форме до остывания. Во время выпекания он может заметно подняться, а после охлаждения немного осесть — это нормально. Уберите пирог в холодильник на 1–2 часа, если хотите получить более плотную и кремовую текстуру.

Почему фар бретон не похож на обычный пирог

В шарлотке и маннике основную структуру создают мука или крупа. В фар бретоне их значительно меньше по отношению к количеству молока и яиц.

При нагревании яичная смесь постепенно загустевает, формируя нежную, но достаточно плотную текстуру. Поэтому готовый десерт напоминает не воздушный бисквит, а запечённый заварной крем.

Чернослив при этом становится ещё мягче и отдаёт тесту часть своего аромата. Благодаря этому вкус получается насыщенным без большого количества дополнительных ингредиентов.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь проверить готовность фар бретона сухой зубочисткой, как обычный бисквит. Из-за кремовой структуры на ней могут оставаться влажные следы. Лучше ориентироваться на румяную поверхность и слегка подрагивающую, но уже не жидкую середину.

Как подавать французский десерт

Фар бретон вкусен и слегка тёплым, и полностью охлаждённым. После холодильника его удобнее нарезать аккуратными кусочками, а вкус становится более выраженным.

По желанию поверхность можно слегка присыпать сахарной пудрой. Но добавлять много сладких украшений не стоит: чернослив уже придаёт десерту достаточно сладости.

К пирогу хорошо подходят чёрный чай, кофе или чашка несладкого какао. А если хочется разнообразия, часть чернослива можно заменить курагой, хотя классический вариант с черносливом остаётся одним из самых узнаваемых.

Фар бретон особенно понравится тем, кто любит нежные молочные десерты и не хочет возиться с тестом. Все ингредиенты смешиваются в одной миске, а основную работу выполняет духовка. Получается необычный французский пирог, который вполне может стать альтернативой привычной шарлотке.

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