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Врачи рассказали, какая рыба помогает защитить сердце и щитовидную железу

Служба новостей Автор статьи
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Обычная рыба может стать важной частью питания для профилактики многих заболеваний. Скумбрия, сельдь, треска и минтай содержат вещества, необходимые для работы сердца, щитовидной железы и нервной системы. Об этом сообщает АНО «АПРП».

16 октября в Москве Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний и Агентство по продвижению рыбы и рыбной продукции подписали соглашение о сотрудничестве. Врачи и ученые займутся подготовкой рекомендаций о пользе рыбы для здоровья.

По словам академика РАН Оксаны Драпкиной, рыба содержит полезные жирные кислоты, которые необходимы организму. Регулярное употребление рыбных продуктов вместе со сбалансированным питанием помогает снизить риск хронических заболеваний.

Особенно полезной для сердца считается скумбрия. В ней содержатся калий, магний, кальций и селен. Эти вещества участвуют в поддержании нормального сердечного ритма и работе сердечной мышцы. В исходных материалах специалисты рекомендуют употреблять две порции скумбрии по 100–150 граммов в неделю.

Для щитовидной железы важны йод и селен. Их можно получить из морской рыбы, например трески, хека и пикши. Эти вещества необходимы для нормальной выработки гормонов, которые регулируют многие процессы в организме.

Сельдь ценится за содержание полезных жирных кислот, обладающих противовоспалительными свойствами. Их роль в снижении риска некоторых онкологических заболеваний изучается, однако считать рыбу гарантированной защитой от рака нельзя.

Минтай и печень трески содержат витамин В12. Он необходим для нормальной работы нервной системы и помогает поддерживать защитную оболочку нервных волокон.

Генеральный директор Агентства по продвижению рыбы и рыбной продукции Наталья Кондратьева отметила, что правильное питание играет важную роль в сохранении здоровья. По ее словам, новые рекомендации помогут россиянам лучше понимать, какие продукты стоит включать в повседневный рацион.

В рамках сотрудничества специалисты подготовят доступные материалы о полезных свойствах рыбы. Их главная задача — помочь людям сформировать привычки питания, которые способствуют сохранению здоровья и профилактике хронических болезней.

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