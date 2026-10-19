Новости Казани

На ремонт 135 социальных объектов в Казани ушло 3 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани в 2026 году отремонтировали 135 социал...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

В 2026 году в Казани привели в порядок 135 социальных объектов по программе текущего ремонта. На эти цели из бюджета направили 3 млрд рублей — цифры на деловом понедельнике озвучил мэр города Ильсур Метшин.

Градоначальник поблагодарил руководство Татарстана и правительство республики за финансирование и назвал объем работ внушительным. По его словам, такой размах могут позволить себе далеко не все субъекты страны. «Обязательно продолжим и капитальный текущий ремонт», — заверил он.

Параллельно в городе возводили восемь крупных объектов. Пять из них уже введены в эксплуатацию. Среди новых площадок — Центр фигурного катания, Центр стрельбы из лука, регбийный объект и бассейны.

По словам мэра, ввод новых социальных и спортивных объектов открывает для казанцев дополнительные возможности. Работу по их строительству и обновлению в городе намерены продолжать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Завернуть в фольгу как конфету и отправить в духовку: как приготовить сочную куриную колбасу из грудки без лишней возни

Кулинария

18 часов назад

Капусту больше не отправляю в суп: делаю из неё пиццу, которую просят повторить

чем обработать ванну от плесени

Кулинария

23 часа назад

Забудьте про сухие котлеты и отдельный гарнир: турецкий ужин из фарша и картошки готовится в одной форме

Польза

3 дня назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост

мастер потолок в Краснодаре

Кулинария

день назад

Фарш больше не превращаю в котлеты и тефтели: заворачиваю его в рисовую бумагу и получаю хрустящие рулетики с сочной начинкой

Кулинария

15 часов назад

Забудьте про долгую раскатку теста: сербская гибаница с сыром получается пышной даже у новичков

Кулинария

день назад

Больше не готовлю винегрет после этого рецепта: грузинский салат со свеклой оказался вкуснее и проще в приготовлении

Кулинария

день назад

Даже без мяса и сыра получается вкуснее: салат «Грибок» готовится за 15 минут из 4 продуктов - рецепт
Интересное в Казани
час назад

2,5 миллиона саженцев за осень: как в Казани заботятся об экологии и почему этого мало для повседневной жизни

В коттеджном поселке «Жемчужина» под Казанью об...

Кулинария

час назад

Переспелые бананы больше не выбрасываю: на сковороде они превращаются в нежный десерт с золотистой корочкой

Не у нас

2 часа назад

Алаев рассчитывает на возвращение сборной РФ и клубов РПЛ в 2027 году

Не у нас

2 часа назад

Создан сплав, который выдерживает 100 часов при температуре 1,1 тыс. градусов

Не у нас

2 часа назад

Нугуманова сняла завесу тайны с помолвки с хоккеистом «Локомотива»
Польза
3 часа назад

В Казань приедет хирург-онколог из Турции: женщины смогут бесплатно получить консультацию специалиста

Не у нас

2 часа назад

Национальный институт рака США нашел способы снизить риск рака

Не у нас

2 часа назад

Водители обсуждают будущее китайских машин при возвращении других марок

Не у нас

2 часа назад

Игрок ЦСКА Тарасенко побил рекорд Молодежной лиги, который держался 18 лет
Почему импланты подходят не всем: казанский хир...
Интересное в Казани
5 дней назад

Почему импланты подходят не всем: казанский хирург рассказал о способах коррекции груди