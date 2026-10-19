На ремонт 135 социальных объектов в Казани ушло 3 млрд рублей

В 2026 году в Казани привели в порядок 135 социальных объектов по программе текущего ремонта. На эти цели из бюджета направили 3 млрд рублей — цифры на деловом понедельнике озвучил мэр города Ильсур Метшин.

Градоначальник поблагодарил руководство Татарстана и правительство республики за финансирование и назвал объем работ внушительным. По его словам, такой размах могут позволить себе далеко не все субъекты страны. «Обязательно продолжим и капитальный текущий ремонт», — заверил он.

Параллельно в городе возводили восемь крупных объектов. Пять из них уже введены в эксплуатацию. Среди новых площадок — Центр фигурного катания, Центр стрельбы из лука, регбийный объект и бассейны.

По словам мэра, ввод новых социальных и спортивных объектов открывает для казанцев дополнительные возможности. Работу по их строительству и обновлению в городе намерены продолжать.