Платформу с ИИ для поддержки женщин во время ЭКО создали в России

В России появилась цифровая платформа ReProduct, призванная помогать женщинам проходить лечение методом ЭКО. Проект разработала команда студентов Сеченовского университета и выпускника совместного кампуса с «Школой 21». В основе сервиса лежат инструменты искусственного интеллекта.

С помощью платформы пациентки могут планировать этапы лечения, отмечать симптомы, хранить медицинские документы и получать напоминания о лекарствах и приёмах у врачей. Сервис также содержит справочную информацию об экстракорпоральном оплодотворении и помогает подготовиться к консультациям со специалистами.

В ReProduct предусмотрен ИИ-компаньон, который объясняет медицинские понятия, отвечает на вопросы о процессе лечения и оказывает эмоциональную поддержку. По замыслу разработчиков, это особенно важно во время ожидания результатов процедур, когда может усиливаться тревожность.

Над проектом работали Анастасия Шатилина, Татьяна Усачева, Ева Титкова, Денис Анискин и Асельдер Саидов.

Цифровой помощник предназначен для сопровождения пациенток, но не подменяет консультации врача и не принимает медицинских решений. В перспективе разработчики намерены расширить функциональность платформы, добавив анализ симптомов и оценку состояния женщин для определения необходимости обращения за медицинской помощью, сообщает "Самара Онлайн 24".