Новости Казани

В столице Татарстана насчитали 29 тысяч многодетных семей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В столице Татарстана сегодня 29 тысяч многодетных семей. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, пятнадцать лет назад, до Универсиады, таких семей было около семи тысяч.

Таким образом, их количество выросло в четыре раза. Градоначальник назвал эту динамику главной лакмусовой бумажкой состояния общества. Он пояснил: цифра говорит о том, что люди верят в будущее, в Россию и чувствуют поддержку.

Метшин добавил, что такой показатель красноречивее всего свидетельствует о развитии страны, республики и самой Казани. Город, по его словам, и дальше будет создавать условия, чтобы казанцы решались на третьего, а то и пятого ребенка.

Ранее мэр сообщил, что с 15 октября Казань перешла на зимний режим содержания улиц и дорог. Все службы города перевели на круглосуточную работу, чтобы они успевали быстро реагировать на резкие изменения погоды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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