Вся семья просит готовить кабачки только так: секрет оказался удивительно простым
PROKAZAN
Летом хочется готовить лёгкие и ароматные блюда, которые не требуют много времени у плиты. Запечённые кабачки с чесноком, травами и сыром отлично подходят для такого случая: минимум ингредиентов, простое приготовление и насыщенный вкус.
Ингредиенты для приготовления
Для ароматных кабачков понадобятся:
3 кабачка;
3 столовые ложки оливкового масла;
4 зубчика чеснока;
1 столовая ложка итальянских трав;
50 граммов тёртого пармезана;
соль и перец по вкусу;
свежая петрушка для украшения.
Блюдо получается особенно удачным из молодых кабачков с нежной кожицей. Их можно не очищать, а просто хорошо промыть и нарезать.
Как приготовить кабачки в духовке
Кабачки нарежьте кружочками или небольшими кусочками и выложите на противень, застеленный пергаментом.
Отдельно приготовьте ароматную смесь: соедините оливковое масло с измельчённым чесноком и итальянскими травами. Получившейся заправкой равномерно смажьте кусочки кабачков, затем добавьте соль и перец.
Запекайте овощи в духовке при температуре 200 градусов примерно 15–20 минут. За пять минут до окончания приготовления посыпьте кабачки тёртым пармезаном, чтобы сыр успел расплавиться и получить аппетитную корочку.
Ароматное блюдо для всей семьи
Готовые кабачки подавайте горячими, украсив свежей петрушкой. Они отлично подходят как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу и рыбе.
Этот простой летний рецепт помогает быстро приготовить полезный и вкусный ужин из доступных продуктов.
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