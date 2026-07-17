Кулинария

Вся семья просит готовить кабачки только так: секрет оказался удивительно простым

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Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Летом хочется готовить лёгкие и ароматные блюда...

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Летом хочется готовить лёгкие и ароматные блюда, которые не требуют много времени у плиты. Запечённые кабачки с чесноком, травами и сыром отлично подходят для такого случая: минимум ингредиентов, простое приготовление и насыщенный вкус.

Ингредиенты для приготовления

Для ароматных кабачков понадобятся:

  • 3 кабачка;

  • 3 столовые ложки оливкового масла;

  • 4 зубчика чеснока;

  • 1 столовая ложка итальянских трав;

  • 50 граммов тёртого пармезана;

  • соль и перец по вкусу;

  • свежая петрушка для украшения.

Блюдо получается особенно удачным из молодых кабачков с нежной кожицей. Их можно не очищать, а просто хорошо промыть и нарезать.

Как приготовить кабачки в духовке

Кабачки нарежьте кружочками или небольшими кусочками и выложите на противень, застеленный пергаментом.

Отдельно приготовьте ароматную смесь: соедините оливковое масло с измельчённым чесноком и итальянскими травами. Получившейся заправкой равномерно смажьте кусочки кабачков, затем добавьте соль и перец.

Запекайте овощи в духовке при температуре 200 градусов примерно 15–20 минут. За пять минут до окончания приготовления посыпьте кабачки тёртым пармезаном, чтобы сыр успел расплавиться и получить аппетитную корочку.

Ароматное блюдо для всей семьи

Готовые кабачки подавайте горячими, украсив свежей петрушкой. Они отлично подходят как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу и рыбе.

Этот простой летний рецепт помогает быстро приготовить полезный и вкусный ужин из доступных продуктов.

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