Технологии

Индия запустила пятилетнюю программу стимулирования производства смартфонов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Правительство Индии запустило пятилетнюю програ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Правительство Индии объявило о новой пятилетней программе поддержки производителей смартфонов. На эти цели выделено 6,5 миллиарда долларов.

Производители смогут получать вознаграждение в размере от 2,25% до 5% от объёма продаж, а также дополнительные 1,5% за использование местных компонентов. Кроме того, на развитие собственного производства полупроводников направлено ещё 13,3 миллиарда долларов.

Ожидается, что за пять лет программа позволит выпустить смартфонов на сумму около 405 миллиардов долларов и создать 60 тысяч рабочих мест. Цель Индии — довести долю собранных в стране смартфонов до 35–40% мирового рынка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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