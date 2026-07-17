Индия запустила пятилетнюю программу стимулирования производства смартфонов

Правительство Индии объявило о новой пятилетней программе поддержки производителей смартфонов. На эти цели выделено 6,5 миллиарда долларов.

Производители смогут получать вознаграждение в размере от 2,25% до 5% от объёма продаж, а также дополнительные 1,5% за использование местных компонентов. Кроме того, на развитие собственного производства полупроводников направлено ещё 13,3 миллиарда долларов.

Ожидается, что за пять лет программа позволит выпустить смартфонов на сумму около 405 миллиардов долларов и создать 60 тысяч рабочих мест. Цель Индии — довести долю собранных в стране смартфонов до 35–40% мирового рынка.