Технологии

Как очистить память смартфона: советы по удалению кэша и дубликатов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Советы по очистке памяти смартфона: удаление кэ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Издание MakeUseOut опубликовало рекомендации по освобождению памяти на смартфонах. Автор Панкил Шах советует регулярно удалять кэш приложений, дубликаты файлов и неиспользуемые программы. Эти действия помогут избавиться от системного мусора, который накапливается в процессе работы устройства.

По словам Шаха, очистку кэша и «корзины» обычно можно выполнить в настройках телефона. Также он рекомендует удалять дубликаты файлов, которые часто занимают лишнее место. Лучший способ освободить память — удалить приложения, которыми вы не пользуетесь. Полезные, но редко используемые программы можно заархивировать или перенести в облачное хранилище, чтобы восстановить их позже.

Кроме того, журналист советует проверить приложения стриминговых сервисов и навигаторов: в них могут храниться скачанные для автономного доступа файлы — музыка, видео, карты. Их удаление также освободит место. Для хранения больших файлов, например архивов с фото и видео, Шах рекомендует использовать облачные сервисы, многие из которых бесплатны.

Ранее MakeUseOf уже публиковал советы по очистке памяти с помощью удаления предустановленных приложений, включая игры и ПО от оператора связи.

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