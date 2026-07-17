Даже старые подушки снова будут пахнуть свежестью: одна хитрость уберёт пыль, пот и въевшуюся грязь

Подушка — это не только важная часть комфортного сна, но и предмет, который ежедневно контактирует с кожей и волосами. Со временем внутри накапливаются пыль, пот, частички кожи, аллергены и другие загрязнения.

Регулярный уход помогает сохранить свежесть постельных принадлежностей и продлить срок их службы.

Как подготовить подушку к стирке

Перед тем как отправить подушку в стиральную машину или заняться ручной чисткой, важно правильно подготовить изделие.

Сначала изучите ярлык производителя — на нём указаны допустимый режим, температура воды и особенности ухода. Если на чехле есть повреждения, их лучше заранее зашить или заклеить, чтобы наполнитель не начал высыпаться во время стирки.

Перед процедурой рекомендуется удалить поверхностную пыль с помощью пылесоса или выбивалки. Если на ткани есть пятна, их стоит обработать подходящим пятновыводителем.

Как стирать подушки с разными наполнителями

Способ ухода зависит от того, чем наполнена подушка. Синтетические варианты из полиэстера или синтепона обычно можно стирать в машинке при температуре до 40 градусов на режиме для синтетических тканей.

Пуховые и перьевые подушки требуют более бережного обращения. Для них подходит деликатная стирка при температуре не выше 30 градусов без сильного отжима. Также такие изделия можно очищать вручную.

Для стирки лучше выбирать жидкие средства для деликатных тканей. Они легче вымываются и меньше воздействуют на наполнитель. От использования отбеливателей и кондиционеров лучше отказаться.

Полоскание, отжим и правильная сушка

После основной стирки подушку рекомендуется дополнительно прополоскать, чтобы внутри не осталось частиц моющего средства. Синтетические наполнители можно отжимать на небольших оборотах, а изделия с пухом и пером лучше отжимать максимально осторожно.

Сушить подушки нужно в хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Во время сушки изделие стоит периодически переворачивать и взбивать, чтобы наполнитель не сбился в комки.

Если используется сушильная машина, выбирайте только деликатный режим с низкой температурой.

Как часто нужно стирать подушки

Частота ухода зависит от материала наполнителя:

синтетические подушки рекомендуется стирать примерно раз в 3–4 месяца;

пуховые и перьевые — около одного раза в полгода;

наволочки желательно менять и стирать еженедельно.

Регулярная чистка помогает сохранить свежесть постельного белья, уменьшить количество аллергенов и сделать сон более комфортным.

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