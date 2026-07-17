Эксперт предупредил об опасности зарядки намокших наушников

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров заявил, что попытка зарядить намокшие наушники может привести к возгоранию. Об этом он рассказал RT.

По словам эксперта, попадание воды в наушники грозит коротким замыканием управляющей электроники и медленной коррозией контактов. Обе проблемы ведут к отказу устройства.

Для проводных моделей главный канал поражения — разъём, через который влага попадает к контактам смартфона. В беспроводных наушниках критичнее всего зарядный кейс: его повреждение может вызвать короткое замыкание.

Бедеров также перечислил первые признаки поражения влагой: падение громкости, хрип на определённых частотах, периодическая потеря соединения по Bluetooth и самопроизвольное срабатывание сенсорных панелей.