Технологии

Эксперт предупредил об опасности зарядки намокших наушников

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров заявил, что попытка зарядить намокшие наушники может привести к возгоранию. Об этом он рассказал RT.

По словам эксперта, попадание воды в наушники грозит коротким замыканием управляющей электроники и медленной коррозией контактов. Обе проблемы ведут к отказу устройства.

Для проводных моделей главный канал поражения — разъём, через который влага попадает к контактам смартфона. В беспроводных наушниках критичнее всего зарядный кейс: его повреждение может вызвать короткое замыкание.

Бедеров также перечислил первые признаки поражения влагой: падение громкости, хрип на определённых частотах, периодическая потеря соединения по Bluetooth и самопроизвольное срабатывание сенсорных панелей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

В Steam началась бесплатная раздача игры

Новости Казани

5 часов назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии

что не любят постельные клопы

Польза

13 часов назад

Прожила 117 счастливых лет, отказавшись от зелени: одно блюдо оставалось в ее меню всегда

Гид по Казани

3 дня назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

прайс лист на строительство каркасного дома в Челябинске

Новости России

день назад

Осень готовит невиданный сюрприз: синоптики рассказали, какой она может стать впервые за 250 лет

Гороскопы

день назад

Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам

Не у нас

23 часа назад

В Госдуме рассказали о новых правилах диспансеризации

Польза

10 часов назад

Морковь начнёт расти как на дрожжах: простой июльский раствор преобразит грядки

Технологии

день назад

Spotify добавил ИИ-поиск музыки для подписчиков Premium
Экономика
38 секунд назад

Россияне начали платить по QR-коду в Аргентине

Клиенты ВТБ получили возможность оплачивать пок...

Польза

час назад

Даже старые подушки снова будут пахнуть свежестью: одна хитрость уберёт пыль, пот и въевшуюся грязь

Технологии

3 часа назад

Неандертальцы на Алтае лечили зубы 59 тысяч лет назад

Технологии

3 часа назад

ChatGPT за час доказал математическую гипотезу 50-летней давности

Технологии

3 часа назад

ChatGPT научился искать файлы и картинки в истории
В Татарстане стартовал Летний кампус РАНХиГС: 1...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане стартовал Летний кампус РАНХиГС: 188 студентов из 16 стран

Технологии

4 часа назад

В VK опровергли слухи об удалении приложений с телефонов россиян

Технологии

4 часа назад

VK опровергла слухи об удалении своих приложений с телефонов россиян

Новости Казани

5 часов назад

Метшин проверил ремонт улицы Мавлютова: работы выполнены на 50%
Почему последствия родов могут проявиться спуст...
Интересное в Казани
4 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40