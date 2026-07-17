Кулинария

Огурцы будут хрустеть до самой зимы: простой рецепт засолки без лишних хлопот

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Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Лето — лучшее время для домашних заготовок, а а...

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Лето — лучшее время для домашних заготовок, а ароматные хрустящие огурцы остаются одной из самых популярных закусок на зиму. Простой рецепт с зеленью, специями и правильным рассолом поможет сохранить вкус свежих овощей и порадовать семью в холодное время года.

Ингредиенты для одной литровой банки

Для приготовления понадобятся:

  • 2 столовые ложки соли;

  • 1 столовая ложка сахара;

  • 2–2,5 столовой ложки уксуса;

  • 1 столовая ложка красного перца;

  • веточка хрена;

  • веточка укропа и петрушки;

  • 2–3 листа вишни;

  • 2–3 лавровых листа;

  • чёрный перец горошком по вкусу.

Перед засолкой огурцы рекомендуется хорошо промыть и замочить в холодной воде на 2–3 часа. Такой простой шаг помогает овощам сохранить плотность и приятный хруст.

Как приготовить хрустящие огурцы

На дно заранее стерилизованной литровой банки уложите хрен, укроп, петрушку, листья вишни и лавровый лист. Добавьте немного чёрного перца, затем аккуратно заполните банку огурцами, оставив место для рассола.

Для рассола доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте жидкость до полного растворения компонентов, после чего залейте горячий рассол в банку с огурцами.

Чтобы рассол равномерно распределился, банку можно слегка встряхнуть. Затем закройте её крышкой и оставьте на несколько дней в тёплом месте для начала процесса ферментации. После этого заготовку нужно перенести в прохладное место для хранения.

Домашняя закуска на всю зиму

Такие огурцы получаются хрустящими, ароматными и отлично подходят как дополнение к мясным блюдам, картофелю или праздничному столу. Простые ингредиенты и немного времени позволяют сохранить вкус лета даже в холодный сезон.

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