Огурцы будут хрустеть до самой зимы: простой рецепт засолки без лишних хлопот

Лето — лучшее время для домашних заготовок, а ароматные хрустящие огурцы остаются одной из самых популярных закусок на зиму. Простой рецепт с зеленью, специями и правильным рассолом поможет сохранить вкус свежих овощей и порадовать семью в холодное время года.

Ингредиенты для одной литровой банки

Для приготовления понадобятся:

2 столовые ложки соли;

1 столовая ложка сахара;

2–2,5 столовой ложки уксуса;

1 столовая ложка красного перца;

веточка хрена;

веточка укропа и петрушки;

2–3 листа вишни;

2–3 лавровых листа;

чёрный перец горошком по вкусу.

Перед засолкой огурцы рекомендуется хорошо промыть и замочить в холодной воде на 2–3 часа. Такой простой шаг помогает овощам сохранить плотность и приятный хруст.

Как приготовить хрустящие огурцы

На дно заранее стерилизованной литровой банки уложите хрен, укроп, петрушку, листья вишни и лавровый лист. Добавьте немного чёрного перца, затем аккуратно заполните банку огурцами, оставив место для рассола.

Для рассола доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте жидкость до полного растворения компонентов, после чего залейте горячий рассол в банку с огурцами.

Чтобы рассол равномерно распределился, банку можно слегка встряхнуть. Затем закройте её крышкой и оставьте на несколько дней в тёплом месте для начала процесса ферментации. После этого заготовку нужно перенести в прохладное место для хранения.

Домашняя закуска на всю зиму

Такие огурцы получаются хрустящими, ароматными и отлично подходят как дополнение к мясным блюдам, картофелю или праздничному столу. Простые ингредиенты и немного времени позволяют сохранить вкус лета даже в холодный сезон.

Рекомендуем также: