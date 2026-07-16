Запах из мусорного ведра исчезнет даже в жару: 2 ложки этого средства решают проблему надолго
Мусорное ведро больше не будет вонять / PROKAZAN
Летом мусорное ведро на кухне может быстро стать источником неприятного запаха. Из-за жары пищевые отходы начинают разлагаться быстрее, бактерии активнее размножаются, а рядом могут появляться плодовые мошки.
Но избавиться от проблемы можно с помощью простого средства, которое есть почти в каждом доме.
Как сода помогает убрать запах из мусорного ведра
Обычная пищевая сода считается одним из самых доступных помощников в быту. Она способна частично нейтрализовать кислоты, которые образуются при разложении органических отходов, и впитывать часть неприятных запахов.
Чтобы воспользоваться этим способом, достаточно насыпать около двух столовых ложек соды на дно чистого мусорного ведра, а затем установить новый пакет.
Такой прием не отменяет регулярный вынос мусора, но помогает дольше сохранять свежесть на кухне в промежутках между уборками.
Что сделать, чтобы на кухне не появились мошки
Плодовые мошки чаще всего появляются там, где остаются сладкие или органические отходы. Особенно быстро они размножаются в жаркую погоду.
Чтобы снизить риск появления насекомых, не стоит долго хранить переспевшие фрукты на открытом месте. Их лучше убирать в холодильник или закрытые контейнеры.
Также важно регулярно мыть само ведро, особенно если мусорный пакет порвался и внутрь попали остатки еды.
Простые привычки помогут сохранить чистоту
Даже сода не заменит основные правила ухода. В теплое время года пищевые отходы желательно выносить каждый день, особенно если в пакете есть мясо, рыба, овощи или фрукты.
После мытья ведро лучше полностью высушивать перед установкой нового пакета. Дополнительно на дно можно положить бумажное полотенце — оно впитает лишнюю влагу и поможет уменьшить появление запахов.
Если сода намокла, ее стоит заменить: сухой порошок лучше справляется с поглощением неприятных ароматов.
Почему этот способ выбирают многие хозяйки
Популярность соды объясняется ее доступностью и универсальностью. Ее используют не только на кухне, но и для ухода за различными поверхностями, холодильником и бытовыми предметами.
Пищевая сода не заменяет полноценную уборку, однако может стать простым способом поддерживать свежесть в доме без покупки дорогих средств.
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