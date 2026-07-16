В Госдуме рассказали о новых правилах диспансеризации

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать обновленные правила профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Об изменениях рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина, пишет РИА Новости.

По словам депутата, новый порядок смещает акцент с выявления уже развившихся заболеваний на ранний поиск скрытых состояний. Они могут долго не проявляться, но при этом влиять на качество и продолжительность жизни.

Обновленные правила закреплены приказом Минздрава. Документ также утверждает новую форму карты учета профилактических мероприятий.

В программу включили дополнительные критерии оценки сердечно-сосудистых рисков. Врачи будут учитывать не только стандартные показатели, но и данные липидного спектра, а также вероятность развития ишемической болезни сердца.

Кроме того, при диспансеризации начнут выявлять предрасположенность к когнитивным нарушениям. Также специалисты будут оценивать риск падений и переломов, связанных с остеопорозом.

В перечень обследований войдут проверки на преддиабет, остеопороз, болезнь Альцгеймера и отдельные психические расстройства.

Дрожжина подчеркнула, что профилактические мероприятия останутся бесплатными для граждан. Их будут проводить по полису обязательного медицинского страхования.

По словам депутата, такой подход позволит раньше корректировать образ жизни и назначать профилактическое лечение до появления тяжелых осложнений.