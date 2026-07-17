Производители смартфонов отказываются от слотов для карт памяти

Слоты для карт памяти становятся редкостью в современных смартфонах, особенно во флагманских моделях. Основная причина — технические ограничения, связанные с компоновкой устройств. Производители вынуждены жертвовать слотом ради более тонкого корпуса, увеличенной батареи или дополнительных камер. Тенденция набирает обороты: если раньше расширение памяти было стандартной опцией, то теперь пользователям всё чаще приходится выбирать версию с большим встроенным накопителем.