Ксению Юдаеву выдвинут на новый срок в МВФ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову внести кандидатуру Ксении Юдаевой для переизбрания на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

Юдаева работает в МВФ с декабря 2024 года, а до этого долгое время была заместителем председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В ЦБ она пришла в 2013 году — вскоре после того, как его возглавила Набиуллина. До 2023-го Юдаева занимала пост первого зампреда, а затем год была советником главы регулятора, занимаясь исследованиями и аналитикой.

Выборы исполнительного директора МВФ пройдут с 10 июля по 16 октября. Сейчас Юдаева, находящаяся под санкциями США, выполняет свои функции удаленно. Представитель МВФ Джули Козак ранее подтвердила, что она работает в полном объеме, а вопрос о въездной визе переадресовала в Госдеп.