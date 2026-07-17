Экономика

Ксению Юдаеву выдвинут на новый срок в МВФ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выдвину...

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову внести кандидатуру Ксении Юдаевой для переизбрания на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

Юдаева работает в МВФ с декабря 2024 года, а до этого долгое время была заместителем председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В ЦБ она пришла в 2013 году — вскоре после того, как его возглавила Набиуллина. До 2023-го Юдаева занимала пост первого зампреда, а затем год была советником главы регулятора, занимаясь исследованиями и аналитикой.

Выборы исполнительного директора МВФ пройдут с 10 июля по 16 октября. Сейчас Юдаева, находящаяся под санкциями США, выполняет свои функции удаленно. Представитель МВФ Джули Козак ранее подтвердила, что она работает в полном объеме, а вопрос о въездной визе переадресовала в Госдеп.

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