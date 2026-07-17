Технологии

ЕС обязал Google открыть Android для сторонних ИИ-ассистентов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Еврокомиссия приняла два решения в рамках закона о цифровых рынках (DMA), касающихся Google и её операционной системы Android. Компания должна предоставить сторонним ИИ-помощникам доступ к ключевым системным возможностям, которые сейчас доступны только Google Gemini. Это позволит пользователям устанавливать по умолчанию чат-ботов от других компаний с почти теми же функциями, что и у Gemini. Все изменения Google обязана внедрить к июлю 2027 года.

Кроме того, Google должна делиться обезличенными данными поисковых запросов со сторонними поисковиками и ИИ-сервисами с функцией поиска. Данные будут анонимизированы с помощью многоуровневой системы, разработанной совместно с экспертами. Google может отказать в передаче, если сочтёт, что это создаёт серьёзные риски для кибербезопасности. Требование по передаче данных вступит в силу с января 2027 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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