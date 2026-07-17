Технологии

Apple подали в суд из-за уязвимости в Hide My Email

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Коллективный иск против Apple из-за уязвимости ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Житель Калифорнии Энтони Альварес подал коллективный иск против Apple, обвиняя компанию в сокрытии уязвимости функции Hide My Email. По данным портала 9to5Mac, проблема позволяет раскрывать настоящие адреса пользователей, скрытые за случайными псевдонимами.

Истец утверждает, что Apple знала о бреши более года, но не устранила её. Эксперт по кибербезопасности уведомил компанию о возможной проблеме в июне прошлого года, и Apple подтвердила получение уведомления. Однако недостаток не был исправлен, и, по мнению исследователя, уязвимость до сих пор можно эксплуатировать.

Функция Hide My Email создаёт случайные адреса для пересылки сообщений на основной аккаунт. Базовая версия доступна через Sign in with Apple, расширенная — в iCloud+. Истец настаивает, что клиенты приобретали устройства и подписку, полагаясь на гарантии безопасности.

Общая сумма требований превышает $5 миллионов без учёта процентов и издержек. Альварес требует признать дело коллективным, взыскать компенсацию, а также устранить дефект или опубликовать информацию об ограничениях сервиса. Apple пока воздерживается от комментариев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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