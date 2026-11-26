Казанский государственный архитектурно-строительный университет готовится к строительству нового учебно-лабораторного корпуса. Проект уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение, что является важным этапом перед началом работ.

Здание появится на улице Калинина, 41. Застройщиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, а проектную документацию подготовили специалисты «Татинвестгражданпроекта» совместно с компанией «Адаль». Информация об этом содержится в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации.

Пока не раскрываются сроки строительства, объем финансирования и площадь будущего корпуса. Эти детали появятся позже, по мере реализации проекта.