С 17 по 23 ноября в Татарстане подорожали все виды бензина и дизельное топливо. По данным Росстата, наибольший рост показало дизтопливо — его цена увеличилась на 1,06 рубля, достигнув 81,97 рубля за литр.

Бензин также прибавил в цене: АИ-95 подорожал на 61 копейку до 71,11 рубля, АИ-92 — на 44 копейки до 66,58 рубля, а АИ-98 вырос лишь на 7 копеек, до 99,72 рубля за литр.

Этот рост контрастирует с ситуацией конца октября — начала ноября, когда топливо в республике дешевело две недели подряд. С 26 октября по 9 ноября АИ-92 и АИ-95 потеряли в цене 3–4 рубля, а средняя стоимость литра опускалась до 68,7 рубля. В период с 27 октября по 2 ноября средняя цена бензина впервые с июня упала ниже 70 рублей, составив 68,5 рубля за литр.