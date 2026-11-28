Красная рыба давно стала одним из символов новогоднего застолья, однако её стоимость заставляет искать более доступные альтернативы. Обычная скумбрия способна составить достойную конкуренцию сёмге и форели, если приготовить её с ароматной начинкой и красиво подать.

Скумбрия по-царски с грибами, овощами и золотистой сырной корочкой выглядит особенно эффектно. Благодаря естественной жирности рыба остаётся сочной при запекании, а начинка делает её вкус более насыщенным.

Какие ингредиенты понадобятся

свежемороженая скумбрия — 2 шт.;

шампиньоны — 200 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

лимонный сок — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, чёрный перец и паприка — по вкусу;

свежая зелень для украшения.

Как подготовить скумбрию для фарширования

Заранее разморозьте рыбу в холодильнике. Сделайте два продольных надреза вдоль спинки по обе стороны позвоночника. Аккуратно отделите хребет от мякоти, перережьте его возле головы и хвоста кухонными ножницами и удалите вместе с крупными костями.

Через образовавшееся отверстие достаньте внутренности, удалите чёрную плёнку и жабры. Брюшко должно остаться целым, чтобы рыба напоминала лодочку.

Промокните скумбрию бумажными полотенцами, сбрызните лимонным соком, натрите солью, перцем и паприкой. Оставьте в холодильнике на 15–20 минут.

Как приготовить сочную начинку

Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, а шампиньоны измельчите ножом.

Обжарьте лук и морковь на растительном масле в течение 5 минут. Добавьте грибы и продолжайте готовить до испарения лишней жидкости.

Снимите сковороду с огня, добавьте измельчённый чеснок, сметану и половину натёртого сыра. Перемешайте и немного остудите начинку.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: обязательно выпаривайте лишнюю влагу из шампиньонов перед фаршированием. Иначе при запекании внутри рыбы образуется слишком много жидкости, а начинка потеряет насыщенность вкуса.

Как запечь скумбрию по-царски

Выложите подготовленные тушки на противень, застеленный пергаментом. Наполните каждую рыбу грибной начинкой и посыпьте оставшимся натёртым сыром.

Отправьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 30–35 минут. Время приготовления зависит от размера рыбы. Температура в самой толстой части мякоти должна достигнуть 63 °C.

Для получения более выразительной сырной корочки можно включить верхний нагрев на последние 2–3 минуты.

Как красиво подать рыбу на новогодний стол

Готовую скумбрию переложите на большое сервировочное блюдо. Украсьте дольками лимона, веточками укропа, помидорами черри и зёрнами граната.

В качестве гарнира подойдут запечённый картофель, рис с овощами или лёгкий салат из свежей зелени.

Скумбрия по-царски хороша как в горячем, так и в охлаждённом виде. Сочная мякоть, ароматная грибная начинка и румяная сырная корочка превращают доступную рыбу в полноценное праздничное блюдо, ради которого необязательно тратить значительную часть новогоднего бюджета.

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