Победителей премии FishCorr назовут на форуме 18 сентября

С 16 по 18 сентября в Санкт-Петербурге проходит Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Одно из ключевых событий отрасли принимает КВЦ «Экспофорум», сообщает АНО «АПРП».

Мероприятие проводится в девятый раз. На одной площадке оно объединяет представителей разных направлений рыбохозяйственного комплекса и связанной с ним инфраструктуры. Главный акцент сделан на совместной работе по повышению эффективности отрасли.

18 сентября в 15:00 на сцене в Пассаже КВЦ «Экспофорум» объявят лауреатов национальной премии журналистского мастерства FishCorr. Проект реализуют Росрыболовство и ФГБУ «Главрыбвод».

Премия проводится с 2019 года. В 2026 году награды вручат в 11 номинациях, связанных с развитием рыбохозяйственного комплекса, восстановлением водных биоресурсов, экологией и продвижением рыбной продукции.

Среди конкурсных направлений — телерепортажи, документальные фильмы, материалы федеральных, региональных и отраслевых средств массовой информации, публикации об экологии и восстановлении водных биоресурсов, фотоматериалы, пресс-релизы компаний, студенческие работы, материалы о популяризации рыбной продукции и коммуникационные проекты для развития рыбохозяйственной отрасли.

После церемонии награждения гостей, зрителей и номинантов ждет отдельная часть программы. Впервые в истории премии в ней примут участие известные любители рыбалки, звезды шоу «Импровизаторы» Арсений Попов и Сергей Матвиенко. Организаторы обещают интерактивные форматы общения со зрителями и позитивную атмосферу.