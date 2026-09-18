Средняя выплата по ОСАГО достигла 137 тысяч рублей

Средняя выплата по ОСАГО в июле 2026 года составила 137 143 рубля, а средняя премия по годовым договорам достигла 8 049 рублей. Обновленные данные по обязательному страхованию автогражданской ответственности представил Российский союз автостраховщиков, сообщает пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

В Союзе также подвели итоги за январь-июль 2026 года. За этот период средняя выплата увеличилась на 9,9% по сравнению с тем же отрезком прошлого года и достигла 124 602 рублей. Средняя премия выросла на 5,9%, до 7 698 рублей. Таким образом, выплаты по-прежнему растут быстрее, чем стоимость полиса.

Совокупная сумма выплат по ОСАГО за семь месяцев составила 158,5 млрд рублей. В этот показатель вошли выплаты страховых компаний, судебные накладные расходы и средства компенсационного фонда РСА. Объем собранных премий за тот же период достиг 197,2 млрд рублей.

В РСА отмечают, что показатель убыточности с учетом сопутствующих расходов страховщиков и затрат на урегулирование убытков остается высоким. Из-за этого участники рынка вынуждены внимательнее подходить к тарифам и работе с выплатными делами.

Дополнительное влияние на результаты страховых компаний ожидается с 19 сентября 2026 года. В этот день должны вступить в силу обновленные справочники средней стоимости запасных частей. По оценке Союза, из-за их актуализации средний размер выплат может вырасти еще на 8–10% от текущих значений.

Президент РСА Евгений Уфимцев пояснил, что увеличение связано с пересмотром справочников средней стоимости запчастей. Он также отметил, что, несмотря на длительный рост средней выплаты, который влияет на цену полисов, средняя премия остается в пределах значений прошлых лет и сейчас ниже уровня января-июля 2023 года.