Котлеты получаются плотными и сухими: какой ингредиент в фарше портит сочность

Домашние котлеты иногда выглядят отлично: хорошо держат форму, покрываются румяной корочкой, но внутри оказываются слишком плотными. Причину часто ищут в мясе или времени жарки, хотя изменить текстуру может обычное яйцо — точнее, его избыток.

Яйцо помогает связать фарш, но добавлять его по принципу «чем больше, тем надежнее» не стоит. При нагревании белок сворачивается и уплотняет массу. Особенно заметно это, когда на небольшую порцию фарша кладут два-три яйца.

Сколько яйца нужно для котлет

На 500–600 г мясного фарша обычно достаточно одного небольшого яйца. Более того, если фарш хорошо держит форму, а в составе есть размоченный хлеб, котлетную массу можно приготовить и без него.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если готовлю небольшую порцию котлет, никогда не добавляю второе яйцо только ради того, чтобы они точно не развалились. Лучше хорошо вымешать фарш и дать ему постоять 10–15 минут — масса становится удобнее для формовки без лишнего белка».

Что понадобится

мясной фарш — 600 г;

белый хлеб — 80–100 г;

молоко или вода — 100 мл;

репчатый лук — 1 шт.;

небольшое яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л. без горки;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Если фарш сам по себе хорошо связывается, яйцо можно не использовать. Хлеб при этом не нужен для «экономии мяса»: размоченный мякиш удерживает часть влаги и помогает получить более нежную структуру.

Как приготовить сочные котлеты

Белый хлеб без грубых корок залейте молоком или водой на 5–10 минут. После размягчения слегка отожмите — мякиш должен остаться влажным. Лук мелко нарежьте или натрите. Соедините его с фаршем, хлебом, солью и перцем. Добавьте одно небольшое яйцо. Перемешайте массу до однородности, но не превращайте ее в слишком плотную пасту. Оставьте на 10–15 минут. Смоченными водой руками сформируйте одинаковые котлеты толщиной примерно 2–2,5 см. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите котлеты свободно, чтобы между ними оставалось место. Подрумяньте примерно по 3–4 минуты с каждой стороны, затем уменьшите нагрев и доведите до готовности. Точное время зависит от размера котлет и состава фарша. Для проверки лучше использовать кухонный термометр. Котлеты из фарша птицы должны прогреться в центре минимум до 74 °C.

Почему лишнее яйцо меняет текстуру

При нагревании белки яйца сворачиваются и формируют достаточно прочную структуру. В запеканке или начинке это свойство полезно, но котлетам чрезмерное количество связующего может придать ненужную плотность.

Поэтому исправлять слишком мягкий фарш несколькими яйцами не стоит. Сначала лучше проверить, не слишком ли много в нем жидкости, дать массе немного постоять или охладить ее перед формовкой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Ориентируюсь на фарш еще до сковороды: котлета должна формоваться влажными руками и сохранять форму без сильного сдавливания. Если масса нормальная, дополнительное яйцо ей уже не требуется».

Сочность котлет зависит не только от яйца: значение имеют жирность фарша и продолжительность приготовления. Но добавлять несколько яиц ради прочности точно не нужно — плотнее котлеты от этого станут гораздо быстрее, чем сочнее.

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