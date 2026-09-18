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Траты игроков в RuStore удвоились за квартал

Анастасия Шарова Автор статьи
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В третьем квартале 2026 года пользователи RuStore стали тратить на игры вдвое больше, чем годом ранее. Число платежных операций за тот же период выросло в три раза. Об этом на конференции «Игропром» сообщил Илья Ульянов.

Самый высокий средний платеж оказался у шутеров — 1000 рублей. Этот жанр также занял первое место по числу оплат: на него пришлось 40% всех платежей. Вторую позицию заняли ролевые игры с долей 25%, еще 15% составили стратегии.

Крупнейшая разовая покупка в RuStore достигла 85 тысяч рублей. Самым популярным внутриигровым товаром стали дополнительные ходы в играх жанра «три в ряд».

Наибольшая активность по оплатам фиксируется вечером. Пик приходится на 20:00. С 18:00 до 21:00 пользователи чаще всего совершают покупки в головоломках.

По словам коммерческого директора RuStore Ильи Ульянова, в магазине растет число игровых проектов и интерес аудитории к ним. В третьем квартале количество заявок на проверку игр увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что пользователи наиболее активно тратят деньги во время крупных распродаж и внутриигровых событий.

Всего в RuStore доступно более 60 тысяч игр от разработчиков из 70 стран, включая Китай, Южную Корею, Вьетнам и Индию.

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