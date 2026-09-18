Отсрочка пенсии: прибавка есть, но можно недополучить 1,8 млн рублей

Пятилетняя отсрочка выхода на пенсию увеличивает выплату за счёт повышающих коэффициентов, но не всегда окупает ожидание. Многие считают, что за отсрочку государство платит больше, однако старший преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева называет такой подход ошибочным. По её словам, при отказе от выплаты на пять лет коэффициент для фиксированной выплаты достигает 1,36, а для индивидуальных пенсионных коэффициентов — 1,45. Эти данные эксперт привела в беседе с «Лентой.ру», пишет «Российская газета».

Однако при пенсии 30 тысяч рублей в месяц за пять лет ожидания можно недополучить около 1,8 миллиона рублей. Даже с будущей прибавкой на возврат этих денег потребуется несколько лет. Пенсия предназначена для жизни, а не для заработка, поэтому сравнивать её с зарплатой некорректно, отметила Потрясаева.

Оценивать выгоду только по будущему размеру выплаты нельзя. Стоит учитывать, сколько человек планирует работать, состояние здоровья, наличие других доходов и потребность в деньгах сейчас. Отсрочка оправдана, если человек продолжает работать, имеет стабильный доход и не зависит от пенсии; когда средства нужны сразу, повышенная выплата в будущем не всегда компенсирует годы ожидания.