Кулинария

Блины получаются толстыми и резиновыми: одна привычка с тестом делает их совсем не такими, как хотелось

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Блины могут получаться плотными и резиновыми да...

Про Казань

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Иногда тесто замешано по знакомому рецепту, сковорода хорошо разогрета, а блины все равно выходят толстыми, плотными и почти резиновыми. Особенно заметно это после остывания: вместо мягкого тонкого блина получается жестковатая лепешка. Одна из частых причин — слишком долгое и активное перемешивание теста после добавления муки.

Когда муку долго взбивают венчиком или миксером, клейковина развивается сильнее. Для хлебного теста это полезно, а нежным блинам такая упругость ни к чему. Поэтому после добавления муки массу достаточно перемешать до исчезновения крупных комочков и остановиться.

Тесто не взбиваю до полной гладкости

Для тонких блинов понадобится:

  • молоко — 500 мл;

  • яйца — 2 шт.;

  • мука — 180–200 г;

  • сахар — 1–2 ст. ложки;

  • соль — щепотка;

  • растительное масло — 2 ст. ложки.

Яйца смешиваю с сахаром и солью, вливаю примерно половину молока. Затем постепенно добавляю просеянную муку и спокойно перемешиваю венчиком. Когда масса стала однородной, вливаю оставшееся молоко и растительное масло.

Не нужно добиваться того, чтобы тесто несколько минут крутилось миксером до абсолютно шелковой консистенции. Небольшие комочки обычно расходятся сами, особенно если дать массе немного постоять.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Раньше я думала, что чем дольше взбивать блинное тесто, тем лучше оно получится. Поэтому могла несколько минут работать венчиком уже после добавления всей муки. Блины действительно выходили ровными, но после остывания становились заметно плотнее. Теперь перемешиваю тесто только до однородности и не стараюсь взбить его как крем».

После замешивания оставляю тесто в покое

Готовому тесту даю постоять примерно 15–20 минут. За это время мука впитывает жидкость, а консистенция становится более равномерной.

Перед жаркой проверяю густоту. Тесто должно легко растекаться по наклоненной сковороде тонким слоем. Если оно идет слишком медленно и приходится буквально разгонять его половником, добавляю немного молока.

С мукой тоже важно не переборщить. Лучше сначала положить чуть меньше и посмотреть на консистенцию, чем сразу сделать тесто слишком густым. Точное количество может немного отличаться в зависимости от размера яиц и самой муки.

На сковороду наливаю совсем немного

Сковороду хорошо разогреваю и перед первым блином слегка смазываю маслом. Наливаю небольшую порцию теста и сразу поворачиваю сковороду, распределяя его по поверхности.

Как только верх перестал быть жидким, а края начали слегка подрумяниваться, переворачиваю блин. Второй стороне требуется совсем немного времени.

Если наливать слишком много теста, даже правильно замешанная масса даст толстые блины. Поэтому первые один-два блина использую для того, чтобы подобрать подходящий объем половника.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Еще одна моя ошибка была в том, что я пыталась компенсировать густое тесто большим количеством масла на сковороде. Это не помогало — блины просто становились жирнее. Гораздо лучше оказалось добавить в миску немного молока: тесто сразу начинает легче растекаться, и блины выходят заметно тоньше».

Готовые блины складываю стопкой. Так они дольше остаются мягкими, а слегка подсохшие края постепенно становятся нежнее от собственного тепла.

Для тонких блинов не требуется долго взбивать тесто или добиваться какой-то особой пышности. Гораздо важнее не переборщить с мукой, не перемешивать массу слишком долго и подобрать такую густоту, при которой тесто само быстро растекается по горячей сковороде.

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