В Мамадыше открыли Аллею Славы с именами более 1300 земляков

Более 1300 имён земляков, внёсших вклад в развитие Мамадышского района, увековечены на Аллее Славы. Мемориальный комплекс открыли в день 245-летия города в его историческом центре — на улице Советской.

Идею воплотили при поддержке руководства Татарстана. Автором проекта выступил архитектор Рамиль Миннеханов. Аллея состоит из 17 колоннад, объединяющих имена по тематическим направлениям. Внутри разместили шесть архитектурных «книг», на страницах которых — руководители разных лет, почётные граждане, передовики хозяйства, ветераны образования и здравоохранения, сотрудники силовых структур, представители духовенства и спорта.

Символично расположение комплекса: между православным храмом и мечетью. Это напоминает о традициях межконфессионального согласия. А наружные панно рассказывают летопись края с VI века до нашей эры — каждый стенд посвящён определённому периоду или значимому событию.

Торжество собрало сотни жителей и гостей. Улицу Советскую на время погрузили в атмосферу XVIII–XIX веков: исторические костюмы, предметы быта и реконструкция эпохи. В церемонии участвовали глава района Вадим Никитин, депутат Госдумы Анатолий Иванов и другие официальные лица. Никитин назвал аллею общей памятью и гордостью, которую передают будущим поколениям, и местом для уроков мужества.