Honda и Nissan могут создать общее ПО для автомобилей
Honda и Nissan, по данным Ferra.ru, могут уже в понедельник подписать соглашение о совместной разработке программного обеспечения для автомобилей. Компании обсуждают создание единой операционной системы и бортового компьютера для машин, которые появятся с 2029 года.
Окончательная договорённость пока не подтверждена. В Honda сообщили, что изучают возможные направления сотрудничества, а в Nissan заявили о рассмотрении вариантов и обещали раскрыть детали после принятия решения.
Тема ПО обсуждается в рамках стратегического партнерства Honda, Nissan и Mitsubishi Motors. Ранее глава Nissan подтверждал переговоры о возможном взаимодействии с Honda в этой сфере.
Нынешние планы появились через год после того, как Honda и Nissan завершили переговоры о потенциальном слиянии.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец