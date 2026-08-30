Honda и Nissan могут создать общее ПО для автомобилей

Honda и Nissan, по данным Ferra.ru, могут уже в понедельник подписать соглашение о совместной разработке программного обеспечения для автомобилей. Компании обсуждают создание единой операционной системы и бортового компьютера для машин, которые появятся с 2029 года.

Окончательная договорённость пока не подтверждена. В Honda сообщили, что изучают возможные направления сотрудничества, а в Nissan заявили о рассмотрении вариантов и обещали раскрыть детали после принятия решения.

Тема ПО обсуждается в рамках стратегического партнерства Honda, Nissan и Mitsubishi Motors. Ранее глава Nissan подтверждал переговоры о возможном взаимодействии с Honda в этой сфере.

Нынешние планы появились через год после того, как Honda и Nissan завершили переговоры о потенциальном слиянии.