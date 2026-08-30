Сборы ребенка в школу обойдутся казанским семьям в среднем в 18,2 тыс. рублей

Казанским родителям школьников подготовка к 1 сентября обойдется в среднем в 18,2 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 9% — такие данные приводит сервис SuperJob.

Дороже всего собрать ребенка в школу в Москве: там средний чек достигает 21 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге траты чуть скромнее — 19,4 тысячи, в Красноярске — 18,5 тысячи. А вот жителям Волгограда и Уфы повезло больше: они укладываются в 15,2 и 15,3 тысячи соответственно.

Растет и число родителей, готовых лезть в долги ради школьных покупок. В этом году кредиты на сборы взяли 9% опрошенных — годом ранее таких было всего 5%. При этом 85% респондентов обошлись без займов, а 6% пока не определились.