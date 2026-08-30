Новости Казани

Сборы ребенка в школу обойдутся казанским семьям в среднем в 18,2 тыс. рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сборы ребенка в школу в Казани обойдутся родите...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Казанским родителям школьников подготовка к 1 сентября обойдется в среднем в 18,2 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 9% — такие данные приводит сервис SuperJob.

Дороже всего собрать ребенка в школу в Москве: там средний чек достигает 21 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге траты чуть скромнее — 19,4 тысячи, в Красноярске — 18,5 тысячи. А вот жителям Волгограда и Уфы повезло больше: они укладываются в 15,2 и 15,3 тысячи соответственно.

Растет и число родителей, готовых лезть в долги ради школьных покупок. В этом году кредиты на сборы взяли 9% опрошенных — годом ранее таких было всего 5%. При этом 85% респондентов обошлись без займов, а 6% пока не определились.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Кулинария

день назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день

телефон санэпидстанции

Кулинария

день назад

Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут

Интересное в Казани

3 дня назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

каретная стяжка на заказ в Москве

Кулинария

день назад

Гречку теперь готовлю только так: смешиваю с фаршем и отправляю в духовку — даже гарнир отдельно не нужен

Кулинария

день назад

Помидоры не режу в салат: вынимаю середину и разбиваю внутрь яйцо — завтрак выглядит на миллион

Технологии

день назад

Huawei nova 16 Pro выйдет на мировой рынок как nova 16s Pro

Кулинария

день назад

Сырники больше не леплю: выливаю творожную массу целиком на сковороду — завтрак без горы грязной посуды
Технологии
6 минут назад

Ученые РАН: рыбы помогают моделировать болезни и тестировать лекарства

Ученый РАН Анастасия Гурылева рассказала, как р...

Кулинария

3 минуты назад

Пирожки быстро черствеют уже к вечеру: одна мелочь после духовки помогает им дольше оставаться мягкими

Кулинария

2 часа назад

Тушеная капуста превращается в мягкую кашу: дело не только во времени, которое она проводит на огне

Технологии

2 часа назад

Xanadu получит $141 млн от Канады на квантовый завод в Торонто

Кулинария

4 часа назад

Блины рвутся при каждом переворачивании: проблема нередко появляется еще на этапе замешивания теста
В Нижнекамске открыли обновленный к 60-летию го...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Нижнекамске открыли обновленный к 60-летию города автовокзал

Новости Татарстана

5 часов назад

В Мамадыше открыли Аллею Славы с именами более 1300 земляков

Кулинария

6 часов назад

Драники темнеют еще до сковороды: картошка меняет цвет за несколько минут из-за одной ошибки

Новости Татарстана

6 часов назад

Туман ожидается в Татарстане – МЧС напоминает о мерах безопасности
Как удивить взрослого, который уже всё видел: р...
Интересное в Казани
6 дней назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться