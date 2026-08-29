Сырники больше не леплю: выливаю творожную массу целиком на сковороду — завтрак без горы грязной посуды

Обычные сырники требуют времени: замесить творожную массу, сформировать каждую шайбочку, обвалять в муке, а затем следить, чтобы ничего не развалилось при переворачивании. Но тот же творожный завтрак можно приготовить гораздо проще — выложить всю массу на сковороду одним большим пластом.

Получается что-то среднее между огромным сырником и нежной творожной запеканкой. Внутри масса остается мягкой, снаружи появляется румяная корочка, а после приготовления достаточно разрезать большой сырник на несколько порций.

Что понадобится

На 2–3 порции берем:

творог 5–9% — 400 г;

яйцо — 2 штуки;

сахар — 2 ст. ложки;

мука — 3 ст. ложки;

ванильный сахар — 1 ч. ложка;

соль — небольшая щепотка;

сливочное или растительное масло — для сковороды.

По желанию в массу можно добавить изюм, кусочки банана или немного лимонной цедры. Но первый раз лучше приготовить базовый вариант — так проще понять, какая консистенция нужна именно с вашим творогом.

Творог смешиваю сразу со всеми ингредиентами

В глубокую миску перекладываем творог, добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Разминаем все вилкой до относительно однородной массы.

После этого всыпаем муку и снова перемешиваем. Масса должна получиться густой: она медленно сползает с ложки, но при этом ее можно распределить по сковороде.

Количество муки лучше корректировать по влажности творога. Чем он суше, тем меньше муки потребуется.

На «Гастрономъ» в рецептах сырников также обращают внимание на влажность творога: именно от нее во многом зависит консистенция творожного теста и количество дополнительных сухих ингредиентов.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый большой сырник у меня получился слишком плотным — я насыпала муку с запасом, потому что боялась, что он развалится. На следующий раз положила меньше и поняла, что здесь лучше оставить массу немного влажной. Тогда после сковороды середина получается действительно творожной, а не похожей на тесто».

Ничего не леплю и в муке не обваливаю

Сковороду диаметром около 22–24 сантиметров слегка смазываем маслом и разогреваем на небольшом огне. Выкладываем всю творожную массу сразу и лопаткой распределяем ее ровным слоем толщиной примерно 2 сантиметра.

Накрываем крышкой и готовим на небольшом огне около 7–10 минут. Снизу должна образоваться румяная корочка, а верх массы постепенно станет плотнее.

Сильный огонь здесь только мешает. Низ большого сырника быстро подгорит, а середина останется сырой.

Сочетание творога, яиц и небольшого количества муки остается основой классических сырников и в рецептах «Едим Дома». В нашем случае меняется главным образом способ приготовления: вместо нескольких маленьких изделий получается один большой творожный пласт.

Самый сложный момент — перевернуть

Переворачивать большой сырник обычной лопаткой неудобно: мягкая середина может разломиться. Поэтому проще воспользоваться плоской тарелкой.

Накрываем сковороду тарелкой, аккуратно переворачиваем сырник на нее, а затем возвращаем на сковороду необжаренной стороной вниз. После этого готовим под крышкой еще примерно 5–7 минут.

Есть и более простой вариант: разделить большой сырник лопаткой прямо на сковороде на четыре части и перевернуть каждую отдельно. Внешний вид получится чуть менее эффектным, зато риск что-либо сломать практически исчезает.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый раз попыталась перевернуть сырник двумя лопатками — в итоге он треснул посередине. Теперь использую тарелку, и это намного удобнее. А если готовлю только для себя и внешний вид не принципиален, вообще режу его на четыре части прямо в сковороде и спокойно переворачиваю кусочки».

Подаю как обычные сырники

Готовый большой сырник оставляем на пару минут, а затем режем треугольниками, словно пирог. Подавать можно со сметаной, натуральным йогуртом, ягодами, вареньем или медом.

Если хочется менее сладкого завтрака, сахар можно сократить до одной ложки, а сладость добавить уже при подаче. С бананом или ягодами дополнительный сахар иногда вообще не требуется.

Особенно удобно, что после такого завтрака не остается доски или тарелки, покрытой мукой после лепки сырников. Одна миска, вилка и сковорода — и из 400 граммов творога сразу получается несколько порций.

Вкус сырников остается, а возни гораздо меньше

По вкусу такой вариант действительно напоминает привычные сырники: румяная поверхность, нежная творожная середина и легкая сладость. Только вместо десяти небольших заготовок приходится следить за одной.

Рецепт особенно выручает утром, когда хочется горячего творожного завтрака, но совсем не хочется стоять у плиты и лепить сырники по одному. Массу смешали, отправили на сковороду — и через 15–20 минут большой сырник можно делить на порции.

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