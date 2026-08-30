Туман ожидается в Татарстане – МЧС напоминает о мерах безопасности

В ночь на 31 августа и утром в Татарстане местами ожидается туман. МЧС республики уже выступило с официальным предупреждением, напомнив жителям о необходимости соблюдать осторожность.

Спасатели обращаются к жителям с просьбой быть внимательными при передвижении по улицам и дорогам. Они рекомендуют не оставлять детей без присмотра, а также оказывать помощь пожилым и больным людям. В условиях плохой видимости это особенно важно.

В случае любой чрезвычайной ситуации или происшествия следует незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МЧС по Татарстану.

Туман ожидается в ночные и утренние часы, поэтому водителям и пешеходам нужно быть особенно осторожными, чтобы избежать неприятных ситуаций.