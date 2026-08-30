Новости Татарстана

Раис РТ: Татарстан лидирует по обновлению школьной инфраструктуры

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Перед началом учебного года Татарстан открыл шесть новых образовательных объектов. За парты 1 сентября сядут более 511 тысяч детей, из них 44 тысячи — первоклассники. Республика, по словам властей, полностью укомплектована педагогическими кадрами.

Торжественная церемония прошла по видеосвязи на площадке «Казань Экспо». Участие приняли раис республики Рустам Минниханов, глава Минстроя России Ирек Файзуллин и замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов. Минниханов отметил, что Татарстан сохраняет лидерство по темпам ввода школ: с 2010 года построено 115 объектов, это более 75 тысяч дополнительных ученических мест.

«Благодаря национальным проектам, федеральным программам, средствам республиканского бюджета и госпрограмме „Комплексное развитие сельских территорий“ к новому учебному году мы открываем шесть новых объектов образования», — приводит пресс-служба раиса РТ его слова. Глава республики поблагодарил президента России, федеральное правительство, строителей, проектировщиков и педагогов.

Файзуллин заметил: опыт Татарстана по возведению школ с типовыми решениями перенимают другие регионы. Гатиятов высоко оценил уровень образовательной сферы и поблагодарил руководство за поддержку вузов. Новые школы распахнули двери в Буинском, Агрызском, Мензелинском и Кукморском районах, а в Бугульминском районе к действующим школам добавились корпуса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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