На казанском ипподроме прошли скачки в честь Дня республики

Главным праздничным магнитом для казанцев стал ипподром: 17 забегов, полные трибуны и жаркая борьба за престижные призы. В «Кубке Аргамака» победил Альберт Шайхутдинов на татарстанской лошади. Сразу после финиша наездник признался: скакуна приходится уговаривать, но если просить как следует — он выкладывается полностью. Спортсмен добавил, что селекция татарской породы в республике только возрождается, и впереди — более резвые скачки.

Между стартами публику разогревали Фирдус Тямаев, Государственный ансамбль песни и танца РТ и камерный хор — стадион подпевал. Параллельно работала ярмарка народных промыслов, где можно купить сувениры ручной работы или попробовать себя в ремесле.

У входа развернулась киберспортивная зона с автосимуляторами и приставками, а для фанатов автоспорта привезли легенды ралли. На свежем воздухе гостей кормили шурпой из полевой кухни Татпотребсоюза и поили татарским чаем, рядом фермеры выставили свою продукцию.