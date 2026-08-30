Новости Татарстана

Лауреатов Электронной доски почета показали на экране «Ак Барс Арены»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В День Республики Татарстан на медиафасаде «Ак ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В День Республики Татарстан на медиафасаде «Ак Барс Арены» появились портреты лауреатов Электронной доски почета. Изображения на экране стадиона будут обновляться. К 1 сентября здесь планируют разместить портреты педагогов.

Электронную доску почета учредили в республике в 2026 году — с инициативой выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Своих сотрудников для проекта выдвинули предприятия и организации региона: всего около 15 тысяч человек от более чем 4,9 тысячи организаций.

Проект призван отметить жителей республики за профессиональные достижения, многолетний труд и вклад в развитие Татарстана. Портреты на главной арене Казани — только начало, дальше экран будет знакомить горожан с новыми именами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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