Лауреатов Электронной доски почета показали на экране «Ак Барс Арены»

В День Республики Татарстан на медиафасаде «Ак Барс Арены» появились портреты лауреатов Электронной доски почета. Изображения на экране стадиона будут обновляться. К 1 сентября здесь планируют разместить портреты педагогов.

Электронную доску почета учредили в республике в 2026 году — с инициативой выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Своих сотрудников для проекта выдвинули предприятия и организации региона: всего около 15 тысяч человек от более чем 4,9 тысячи организаций.

Проект призван отметить жителей республики за профессиональные достижения, многолетний труд и вклад в развитие Татарстана. Портреты на главной арене Казани — только начало, дальше экран будет знакомить горожан с новыми именами.