Рустам Минниханов: «Пусть наш общий дом процветает»
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики. Поздравление он опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс».
В своем поздравлении Минниханов отметил, что в этот день жители республики с гордостью смотрят на свою историю и с уверенностью — в будущее.
«Поздравляю с Днем Республики Татарстан! Желаю всем татарстанцам крепкого здоровья и благополучия. Пусть наш общий дом процветает, а традиции, которые мы бережем, передаются из поколения в поколение», — написал Раис Татарстана.
Видеообращение Раиса Татарстана опубликовано на странице max.ru/rustamminnikhanov. Всё самое важное — на канале «Татар-информ. Главное».
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