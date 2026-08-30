Новости Татарстана

Рустам Минниханов: «Пусть наш общий дом процветает»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики. Поздравление он опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс».

В своем поздравлении Минниханов отметил, что в этот день жители республики с гордостью смотрят на свою историю и с уверенностью — в будущее.

«Поздравляю с Днем Республики Татарстан! Желаю всем татарстанцам крепкого здоровья и благополучия. Пусть наш общий дом процветает, а традиции, которые мы бережем, передаются из поколения в поколение», — написал Раис Татарстана.

Видеообращение Раиса Татарстана опубликовано на странице max.ru/rustamminnikhanov. Всё самое важное — на канале «Татар-информ. Главное».

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